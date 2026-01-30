Homem incendeia a própria casa após discussão com a esposa em Jaru

Publicada em 30/01/2026 às 08h40
Na manhã desta quinta-feira, uma grave ocorrência de violência doméstica foi registrada no Setor 8, em Jaru (RO). Após uma discussão com a esposa, um homem teria tentado enforcá-la, ateado fogo na própria residência e fugido do local.
Segundo informações apuradas pelo site Jaru em ação o suspeito faz uso frequente de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, o que teria contribuído para o comportamento agressivo. Durante a briga, a vítima foi agredida e ameaçada, temendo pela própria vida.
Logo após as agressões, o homem incendiou a casa. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu conter as chamas, evitando que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.
Na fuga, o suspeito ainda teria levado a motocicleta da esposa, afirmando que iria colocar fogo no veículo. A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e realiza diligências para localizar o autor, que segue foragido.
A vítima recebeu orientações e o caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!