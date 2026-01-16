Prefeitura realiza operação tapa-buracos nas avenidas Campo Sales e Mendonça Lima

Por Assessoria
Publicada em 16/01/2026 às 09h00
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), está realizando a operação tapa-buracos nas avenidas Campo Sales e Mendonça Lima.
Os serviços fazem parte do trabalho contínuo de manutenção das vias urbanas, buscando minimizar os impactos causados pelo desgaste natural do pavimento e pelas condições climáticas.
A Prefeitura informa ainda que, em breve, outras avenidas do município também receberão os serviços de manutenção, seguindo um cronograma previamente estabelecido pela SEMOSP, de acordo com as necessidades de cada região.
O trabalho reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da mobilidade urbana e a qualidade de vida da população de Guajará-Mirim.
