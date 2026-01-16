Prefeito destaca obras, avanços na saúde e planejamento urbano em Corumbiara

Publicada em 16/01/2026 às 10h30
O prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, apresentou um panorama do desenvolvimento do município ao longo de 2025 e as perspectivas para 2026.
As informações foram repassadas em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, na qual o gestor detalhou investimentos em infraestrutura, saúde pública, planejamento urbano e equilíbrio fiscal.
Segundo o prefeito, Corumbiara vem registrando avanços significativos nos últimos anos, com diversas obras em andamento. Apesar de dificuldades pontuais relacionadas a empresas executoras, a administração municipal tem conseguido dar continuidade aos projetos previstos.
Um dos principais destaques é o projeto “Corumbiara 100% asfaltada”, que prevê a pavimentação total da área urbana do município. De acordo com Leandro Vieira, o primeiro lote de obras já foi iniciado e novos lotes estão prontos para receber ordem de serviço durante o período de estiagem.
Para a conclusão total da pavimentação, o município necessita de aproximadamente 9,5 quilômetros de asfalto, que deverão ser executados nos próximos dois anos. A pavimentação começou por regiões que historicamente não recebiam investimentos, incluindo conjuntos habitacionais e áreas menos centrais.
O prefeito informou que os investimentos em infraestrutura têm alcançado diferentes regiões da cidade, levando melhorias aos quatro cantos de Corumbiara. A estratégia adotada priorizou áreas com menor visibilidade política, antes de avançar para avenidas centrais e regiões de maior fluxo.
Segundo a administração, a ampliação da infraestrutura urbana contribui para a valorização dos imóveis e para a organização do município, que hoje se destaca entre os mais estruturados do estado de Rondônia.
Na zona rural, Leandro Vieira destacou a substituição de pontes de madeira por pontes de concreto e aço armado, especialmente na Linha 02, onde todas as estruturas antigas foram eliminadas. As melhorias ampliam o acesso, fortalecem a logística e criam condições para o desenvolvimento agrícola, incluindo o cultivo de grãos.
ANO 2025 POSITIVO E PLANEJAMENTO PARA 2026
De acordo com o prefeito, 2025 foi um ano positivo, marcado pela entrega de obras planejadas desde o primeiro mandato. Muitos projetos iniciados há dois ou três anos se tornaram realidade ao longo do último ano.
Para 2026, a gestão municipal mantém o foco na continuidade das obras e no fortalecimento das políticas públicas, com base na experiência adquirida ao longo dos últimos anos.
Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Leandro Vieira esclareceu que não haverá aumento do IPTU em 2026, além dos reajustes naturais previstos em lei. A política fiscal do município tem priorizado a atualização cadastral e a regularização de imóveis que não estavam registrados, evitando aumento de carga tributária para os contribuintes adimplentes.
Na área da saúde, o prefeito detalhou uma série de avanços estruturais e operacionais. Entre as ações destacadas estão: inauguração de uma nova unidade hospitalar e pronto-atendimento; implantação de um centro de fisioterapia, inexistente anteriormente no município; criação de um centro de psicologia para atendimento pelo SUS; implantação de um laboratório municipal, ampliando exames de 4 para mais de 30 tipos; ativação de um raio-x digital, que estava inoperante há cerca de 14 anos; implantação de prontuário eletrônico e sistema de videomonitoramento hospitalar; ampliação do atendimento médico no distrito de Alto Guarjús, que passou a funcionar durante toda a semana; reconstrução de posto de saúde no distrito de Rondolândia; criação de uma unidade móvel de saúde, com atendimento médico, odontológico, exames e ultrassom em todas as regiões do município.
Além disso, o município passou a oferecer telemedicina, por meio de parceria com o Hospital Albert Einstein e o Governo do Estado.
O prefeito avaliou como positivo o relacionamento com a Câmara Municipal, afirmando que a maioria dos vereadores mantém diálogo e cooperação com o Executivo, o que tem contribuído para o desenvolvimento de Corumbiara.
Ao final da entrevista, Leandro Vieira afirmou que o compromisso da gestão municipal segue o mesmo desde o início do mandato, agora com maior experiência administrativa e articulação política, visando ampliar os serviços públicos e os investimentos no município ao longo de 2026.
