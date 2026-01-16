Prefeitura intensifica limpeza de canais e bueiros para enfrentar período chuvoso em Ji-Paraná

Publicada em 16/01/2026 às 15h27
A Prefeitura de Ji-Paraná intensificou, nesta semana, os serviços de limpeza de canais e bueiros urbanos em toda a zona urbana do município. A medida tem como objetivo principal garantir o eficiente escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente em razão das fortes chuvas registradas nos últimos dias.
Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), por meio da Equipe de Bueiros e Galerias. As ações envolvem manutenção e construção de caixas, confecção e substituição de tampas, além da limpeza ou abertura de valas em pontos estratégicos da cidade.
Para ampliar a capacidade de atendimento, a gestão municipal reforçou as frentes de trabalho com mais uma equipe específica de bueiros. Além disso, as Equipes de Construções e Reformas e de Terraplenagem Urbana-2 também passaram a dar suporte às demandas relacionadas à drenagem urbana.
O serviço é realizado de forma contínua, atendendo todo o território do município, com atenção especial ao perímetro urbano e aos locais onde há maior necessidade de intervenção. A definição dos pontos de atuação considera tanto demandas técnicas quanto solicitações da população.
Na execução dos trabalhos, a Semosp utiliza pá carregadeira, retroescavadeira, e escavadeira hidráulica (PC), o que possibilita maior agilidade e eficiência na limpeza e recuperação das estruturas de drenagem existentes.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, o reforço das equipes demonstra o compromisso da atual administração com a prevenção e o cuidado com a cidade. “Estamos atentos ao período chuvoso e às dificuldades que ele traz. Nosso governo trabalha de forma antecipada para minimizar transtornos e garantir mais segurança e qualidade de vida à população”, afirmou.
O prefeito também destacou que a manutenção da drenagem urbana é uma demanda permanente. “Cuidar dos bueiros e canais é cuidar das pessoas. São ações que muitas vezes não aparecem, mas fazem toda a diferença no dia a dia dos moradores, principalmente nos momentos de chuva intensa”, completou Affonso Cândido.
Com essas iniciativas, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma sua preocupação em atender às demandas da população e manter a cidade preparada para os desafios do inverno amazônico. O trabalho segue de forma contínua, com o olhar voltado não apenas para a infraestrutura, mas para o bem-estar de quem vive e circula diariamente pelo município.
Fotos: Adalberto Nogueira Holanda (Índio), Eduardo Ripke, Sérgio Alves Avelino e Sérgio Nink de Carvalho
Comentários
Seja o primeiro a comentar!