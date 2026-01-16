Prefeitura de Ji-Paraná mantém recuperação de ruas e estradas

Publicada em 16/01/2026 às 08h21
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue intensificando os serviços de recuperação de ruas e estradas do município. As frentes de trabalho atuam de forma simultânea na manutenção de estradas rurais, ruas sem pavimentação e na operação tapa-buracos em ruas asfaltadas.
Na tarde desta quinta-feira (15), as equipes da Semosp realizaram intervenções na avenida JK, no trecho entre a rua João dos Santos Filho e a rua 22 de Novembro, no bairro Casa Preta; na rua Capitão Sílvio, entre a avenida JK e a rua Paraná; na rua Fernandão, entre as ruas Porto Velho e Mato Grosso, no bairro Dom Bosco; na rua Mato Grosso, entre a rua São João e a avenida Dom Bosco; e na avenida Dom Bosco, entre as ruas Mato Grosso e Almirante Barroso, todas no bairro Casa Preta.
A determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) é para que não sejam medidos esforços na melhoria da infraestrutura urbana e rural, mesmo durante o período chuvoso. Segundo ele, o trabalho preventivo executado pela Prefeitura para evitar alagamentos tem possibilitado que a Secretaria concentre suas equipes em outras ações essenciais para garantir a trafegabilidade das ruas.
Conforme o prefeito, os serviços seguem um padrão técnico diferenciado. Antes da aplicação do asfalto, as equipes realizam a raspagem do pavimento antigo e a recuperação da base, proporcionando maior durabilidade às obras. “Em muitos pontos, o problema não está apenas no asfalto, mas na drenagem ou na ausência de escoamento adequado das águas pluviais”, destacou.
Além da recuperação viária, a Semosp executa serviços de manutenção da iluminação pública, encascalhamento, retirada de entulhos, limpeza de bocas de lobo, desobstrução de manilhas e bueiros, bem como a restauração de pontes, conforme as demandas encaminhadas à Secretaria.
