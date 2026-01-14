Prefeitura cria rede de atendimento que orienta e acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social

Publicada em 14/01/2026 às 14h47
A solidariedade que transforma é aquela que aponta um novo começo. Sabemos que a intenção de ajudar é sincera, nasce do coração, mas doar dinheiro ou alimentos nas ruas pode manter pessoas presas a um ciclo que não devolve dignidade nem futuro.
Ajuda de verdade tem caminho, tem acompanhamento, tem cuidado humano e responsabilidade social. Em Espigão D’Oeste, esse caminho passa pela rede de atendimento, que orienta, acolhe e trabalha para a reintegração social, o reencontro com a família e a oportunidade de recomeçar com dignidade.
Se você quer ajudar, faça do jeito certo: encaminhe para quem pode oferecer apoio completo e seguro.
CREAS: (69) 99200-7412
Juntos, como comunidade, podemos cuidar sem alimentar a exclusão, fortalecendo ações que realmente mudam vidas.
