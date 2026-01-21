Policiais militares prendem dupla com drogas em Porto Velho

Publicada em 21/01/2026 às 09h15
Policiais militares do Batalhão de Trânsito, conhecidos como Cavalo de Aço, prenderam dois homens por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 20. A prisão ocorreu na rua Luis de Camões, localizada no bairro Aponiã, na zona leste da capital.
A equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou a dupla em uma motoneta Honda Biz. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem para verificação de rotina e segurança viária.
Durante a revista no veículo, os policiais encontraram diversas porções de maconha e um tablete inteiro do mesmo entorpecente. A droga estava escondida dentro do compartimento de carga, conhecido como baú, abaixo do assento da moto.
Os envolvidos receberam voz de prisão em flagrante no local e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes. A motocicleta e o entorpecente foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
A ação faz parte das atividades ostensivas do Batalhão de Trânsito, que além da fiscalização de tráfego, atua no combate à criminalidade em Porto Velho. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça para responderem pelo crime de tráfico.
