Polícia Militar reforça combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado

Publicada em 21/01/2026 às 08h50
O empenho e a atuação firme da Polícia Militar de Rondônia no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado resultaram em mais uma importante ocorrência registrada na manhã desta terça-feira, 20, no bairro Val Paraíso, em Ji-Paraná.
Durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado por uma guarnição de radiopatrulha, os policiais identificaram movimentação suspeita em um imóvel já conhecido no meio policial por denúncias e informações anteriores relacionadas ao comércio de entorpecentes. A atitude nervosa de indivíduos presentes no local, aliada ao histórico da residência, motivou a realização de abordagem policial.
Na ação, os militares localizaram porções de substância entorpecente análoga à maconha, além de objetos que reforçaram os indícios de atividade criminosa. Com o avanço das diligências, foi solicitado apoio de outras guarnições, incluindo o Canil da Polícia Militar, que empregou cães farejadores e obteve êxito na localização de mais entorpecentes e de uma arma de fogo calibre .22, evidenciando a gravidade dos ilícitos praticados no local.
A ocorrência também contou com o apoio da Patrulha de Trânsito, que realizou os procedimentos administrativos necessários, e do Conselho Tutelar, acionado em razão da presença de crianças na residência, garantindo a adoção imediata das medidas de proteção cabíveis.
Todos os envolvidos, bem como os materiais apreendidos, foram apresentados à autoridade policial competente para as providências legais. A ação reafirmando o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a preservação da ordem pública, a proteção da sociedade e o enfrentamento contínuo ao tráfico de drogas e ao crime organizado.
