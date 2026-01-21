Prefeitura de Porto Velho divulga resultado preliminar do Processo Seletivo da educação; candidatos podem consultar a lista

Publicada em 21/01/2026 às 10h16
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulgou na noite desta terça-feira, 20 de janeiro, o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 51/SEMAD/SEMED/2025.
Ao todo, 3.858 candidatos se inscreveram no processo seletivo. O certame tem como objetivo a contratação temporária de profissionais para atender a Rede Municipal de Ensino, tanto na zona urbana quanto na zona rural, suprindo necessidades de excepcional interesse público.
Entre os cargos ofertados estão Professor Nível II – Séries Iniciais, além das áreas de Letras/Português, Matemática, Ciências Biológicas, Geografia, História, Inglês, Educação Física e Intérprete de Libras.
O salário inicial para o cargo de Professor Nível II é de R$ 3.042,35, conforme previsto em edital.
Os contratos terão caráter temporário, com prazo determinado, conforme a legislação vigente (Lei Complementar nº 887/2022, alterada pela Lei nº 1.029/2025).
PRAZOS
A Semed informa que a interposição de recursos poderá ser feita nos dias 21 e 22/01/2026. A análise dos recursos ocorrerá entre os dias 23 e 26/01/2026, e a divulgação das respostas está prevista para 28/01/2026. A publicação e homologação do resultado final estão programadas para o dia 30/01/2026.
A secretaria orienta que os candidatos acompanhem atentamente as publicações oficiais no site da Prefeitura de Porto Velho (www.portovelho.ro.gov.br) para ciência de todos os comunicados referentes ao processo seletivo.
