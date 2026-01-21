Porto Velho: Matrícula escolar marca inclusão de crianças com TEA

Publicada em 21/01/2026 às 11h37
Todas as manhãs, antes mesmo do sol ganhar força no bairro São Francisco, Bélit Regis organiza a casa, prepara a rotina e observa com carinho cada gesto do pequeno Noah, de 3 anos. Entre brinquedos, terapias e descobertas diárias, ela vive a expectativa de um momento muito especial: o início da vida escolar do filho. Uma conquista que carrega sonhos, desafios e a certeza de que a educação inclusiva pode transformar futuros.
Bélit é vendedora e também participa da feira de mães atípicas. Mãe de três filhos, divide a rotina entre Noah, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível dois, Brian, de 6 anos, e Isabelly, de 15. A rotina é intensa, mas guiada pelo cuidado e pela persistência de quem nunca deixou de buscar o melhor para os filhos.
No caso de Noah, a caminhada até a vaga escolar começou cedo e exigiu paciência. “A gente já estava aguardando, participando do processo desde o ano passado, só que, por causa da idade, ainda não havia conseguido. Seguimos todo o processo, dentro das datas, e ele foi chamado logo na primeira chamada”.
Quando o nome de Noah apareceu na Chamada Escolar, a ansiedade deu lugar ao alívio
Quando o nome de Noah apareceu na Chamada Escolar, a ansiedade deu lugar ao alívio. A matrícula foi feita para a Escola Jornalista Fernando Escariz, no bairro Marcos Freire, onde ele começa a estudar no dia 4 de fevereiro. “A gente já fez a matrícula, porque eu estava muito ansiosa pela vaga. É o primeiro ano dele na escola e demanda um pouco mais de atenção. Eles fazem todo esse cuidado no atendimento, e conseguimos garantir a matrícula para iniciar em fevereiro”.
Mais do que aprender letras e cores, a escola representa para Noah um espaço de socialização, respeito e desenvolvimento. Para a mãe, a expectativa é grande. “A gente sabe que a escola ajuda muito na socialização, principalmente com criança atípica. A gente está bem ansioso para começar. A expectativa é a melhor possível”.
História de Noah se conecta com a política pública de inclusão desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho
A história de Noah se conecta com a política pública de inclusão desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que busca garantir o direito à educação para todas as crianças, respeitando o tempo, as necessidades e as particularidades de cada aluno.
Em casa, cada detalhe é pensado para ajudar Noah a se sentir seguro e confiante. A preparação para a volta às aulas começou ainda no ano passado, com conversas, estímulos e cuidado diário.
“Ele é bem tranquilo, mas também hiperativo. A terapia ajuda, mas no dia a dia ele é uma criança muito ativa. Apesar do autismo, consegue realizar as atividades do dia a dia e atender alguns comandos. A gente respeita o tempo dele e tenta trabalhar isso da melhor forma em casa, pensando também na vida social no futuro”, explica a mãe.
Matrícula foi feita para a Escola Jornalista Fernando Escariz, onde ele começa a estudar no dia 4 de fevereiro
Desde segunda-feira (19), está aberto o período oficial de matrículas da Chamada Escolar, que segue até o dia 23 de janeiro, para as escolas contempladas pelo Edital nº 18/2025.
Os responsáveis que não realizarem a matrícula dentro do prazo deverão aguardar a próxima etapa, quando a rede municipal passa a seguir a lista de espera, respeitando a ordem de inscrição.
A nova fase tem início no dia 28 de janeiro, com a abertura do cadastro reserva. A orientação é que pais e responsáveis fiquem atentos aos prazos e realizem a matrícula dentro do período estabelecido.
A história de Noah mostra que, por trás de cada matrícula, existe uma família inteira sonhando com um futuro mais justo e acolhedor. Quando a escola se abre para a inclusão, ela fortalece vínculos e reafirma que educação é direito, cuidado e esperança.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!