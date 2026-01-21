Centro Administrativo do Distrito de Bom Futuro marca um novo ciclo de desenvolvimento e gestão pública inteligente

Publicada em 21/01/2026 às 11h46
O Projeto Cidades Inteligentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Procint/FRO) participou da entrega do novo Centro Administrativo do Distrito de Bom Futuro, realizada na última quinta-feira (15). O espaço simboliza a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento, inclusão e modernização da gestão pública em uma região historicamente marcada pela atividade garimpeira.
Localizado a mais de 80 quilômetros da sede do município de Ariquemes, o Distrito de Bom Futuro surgiu a partir da descoberta, em 1983, do Garimpo Bom Futuro, considerado a maior mina a céu aberto do mundo e, à época, a maior reserva de cassiterita do planeta. O auge da atividade ocorreu na década de 1980 e, com o avanço da legislação ambiental, o número de garimpeiros foi reduzido, impactando diretamente a dinâmica econômica local. Atualmente, o distrito abriga pouco mais de 4 mil habitantes, muitos deles ainda dependentes da renda do garimpo e enfrentando dificuldades no acesso a serviços essenciais.
Nesse contexto, o Centro Administrativo passa a desempenhar um papel estratégico ao aproximar o poder público da comunidade. A nova estrutura funciona como uma subprefeitura, garantindo atendimento mais rápido, eficiente e digno aos moradores, que antes precisavam percorrer longas distâncias para resolver demandas administrativas junto à Prefeitura de Ariquemes.
Procint
Com aproximadamente R$ 23 milhões em investimentos viabilizados por meio de emenda parlamentar, o Projeto Cidades Inteligentes atua em cinco eixos estratégicos — Educação, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, Segurança Pública e Gestão Pública Municipal — com foco na modernização da administração e na melhoria da qualidade de vida da população.
Durante a entrega, o Senador Confúcio Moura destacou que o Centro Administrativo faz parte de um conjunto de soluções tecnológicas previstas no Projeto Cidades Inteligentes, permitindo que a gestão municipal atue de forma integrada, remota e eficiente. “Esse é um complexo tecnológico importante. Aqui está a prefeitura à distância. A administração pode despachar de Ariquemes, orientar, treinar, atender demandas administrativas e também as da área da saúde. É um avanço muito grande para o distrito e para esse projeto”, destacou.
Para os moradores, a entrega do Centro Administrativo concretiza uma demanda histórica. Professora da rede municipal e moradora do distrito há 26 anos, Masilda destacou a transformação no cotidiano da comunidade. “Tudo aqui é muito longe. Agora vamos ter representantes das secretarias no próprio distrito. Isso muda tudo para a nossa comunidade e vai ajudar muito no desenvolvimento do Bom Futuro”, relatou.
As ações do projeto também dialogam diretamente com o Eixo Governança do Procint, que tem promovido a modernização dos processos administrativos do município, com a implantação de sistemas digitais, capacitação de servidores e uso da tecnologia como aliada da gestão pública. Conforme o Coordenador do eixo, Silmar de Oliveira, iniciativas como essa representam uma oportunidade de reorganização territorial e de planejamento para o desenvolvimento sustentável da região.
O docente do IFRO explica que, ao integrar infraestrutura física, soluções tecnológicas e planejamento de governança, o Centro Administrativo do Distrito de Bom Futuro consolida-se como um marco do Projeto Cidades Inteligentes, reafirmando o compromisso com políticas públicas estruturantes que promovem inclusão, eficiência administrativa e novas perspectivas de desenvolvimento para regiões historicamente afastadas dos centros de decisão.
Cidades Inteligentes
A ação integra o Projeto Cidades Inteligentes (Procint), que foi idealizado e viabilizado por meio de emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura, com recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e é desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Ao todo, o Procint recebeu aproximadamente R$ 23 milhões em investimentos, contemplando cinco eixos estratégicos: educação, saúde, segurança pública, empreendedorismo e governança.
