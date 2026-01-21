Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até este domingo, 25, em todo estado

Publicada em 21/01/2026 às 12h02
O ensino online continua sendo uma ferramenta estratégica na expansão da qualificação de mão de obra em Rondônia, no ano de 2026. Acaba de ser lançado pelo governo de Rondônia, o primeiro cronograma de cursos profissionalizantes remotos do ano letivo do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (25), através do link disponibilizado no site da instituição.
A idade mínima para se matricular é 15 anos e a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto. Os alunos receberão certificados mediante a participação em todas as atividades e avaliações. As aulas serão ministradas em uma plataforma gratuita para ensino e aprendizagem, que cria um ambiente virtual para professores e alunos se conectarem, e serão híbridas, sendo duas horas na modalidade remota e duas horas com atividades na plataforma.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os cursos profissionalizantes remotos estão tendo uma significativa relevância na estratégia da gestão estadual em ofertar qualificação de mão de obra em todo o estado. “O governo de Rondônia está levando capacitação profissional a todas as regiões nas salas de aula, seja por meio do ensino online ou pelas seis escolas móveis”, evidenciou.
BENEFÍCIOS DO ENSINO ONLINE
Flexibilidade: você decide quando e onde estudar, adaptando o aprendizado à sua rotina de trabalho e vida pessoal, sem precisar se deslocar.
Economia: redução de custos com transporte, alimentação fora de casa e, às vezes, materiais didáticos mais baratos ou digitais, além de mensalidades mais acessíveis.
Autonomia e Autodisciplina: desenvolve a capacidade de gerenciar seu próprio tempo e se manter motivado, habilidades valiosas no mercado de trabalho.
Ritmo Personalizado: permite avançar no conteúdo conforme sua própria velocidade, revisando materiais quantas vezes forem necessárias.
Variedade de Cursos: grande oferta de cursos e especializações que talvez não estivessem disponíveis localmente.
Avanço tecnológico facilita acesso a novas informações para estudantes ampliarem o conhecimento
As vantagens da era tecnológica se constituem em um atrativo para quem quer agregar valor à carreira. Sivoneide Souza da Silva Almeida, 51 anos, que mora no Bairro Areal – Centro, na Capital, está fazendo o Curso Técnico em Recursos Humanos, mas decidiu atualizar o currículo também de forma virtual. “Já fiz os cursos remotos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Excel do Básico ao Avançado e Informática Básica Aplicada à Educação”, enumerou a estudante.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição de ensino oferta os cursos presenciais, conforme a vocação econômica de cada região, enquanto os cursos remotos geram um conhecimento mais abrangente, oportunizando ao aluno a oportunidade de capacitar de forma mais eclética. “A proposta pedagógica visa oferecer a estudantes de diversas faixas etárias um amplo leque de oportunidades para se qualificar profissionalmente”, frisou, destacando a importância no ensino online nesse contexto.
CURSOS OFERTADOS
Excel do Básico ao Avançado
Desenvolvimento Web
Gestão Estratégica de Resultados
Gerenciamento de Rotinas Administrativas
Legislação Previdenciária e Tributária
Legislações e Relações Trabalhistas
Gestão de Custos
Gestão da Qualidade
Gestão de Pessoas
Técnicas de Redação e Arquivo
Gestão Financeira e Patrimonial Escolar
Psicologia e Comportamento Organizacional
Empreendedorismo
Organização de Sistemas e Métodos
Auxiliar Administrativo
Gestão Ambiental
Atendimento ao Público
Fundamentos da Administração
Organização do Sistema Educacional Brasileiro
História da Educação
Segurança de Sistemas de Informação
Fundamentos da Computação
Sistemas Operacionais
Análise e Projeto de Sistemas
Introdução à Inteligência Artificial
Aplicativos Informatizados
