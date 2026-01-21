Inscrições para cursos profissionalizantes remotos estão abertas até este domingo, 25, em todo estado
Por João Albuquerque
Publicada em 21/01/2026 às 12h02
Nos acompanhe pelo Google News

O ensino online continua sendo uma ferramenta estratégica na expansão da qualificação de mão de obra em Rondônia, no ano de 2026. Acaba de ser lançado pelo governo de Rondônia, o primeiro cronograma de cursos profissionalizantes remotos do ano letivo do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo (25), através do link disponibilizado no site da instituição.

A idade mínima para se matricular é 15 anos e a escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental incompleto. Os alunos receberão certificados mediante a participação em todas as atividades e avaliações. As aulas serão ministradas em uma plataforma gratuita para ensino e aprendizagem, que cria um ambiente virtual para professores e alunos se conectarem, e serão híbridas, sendo duas horas na modalidade remota e duas horas com atividades na plataforma.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os cursos profissionalizantes remotos estão tendo uma significativa relevância na estratégia da gestão estadual em ofertar qualificação de mão de obra em todo o estado. “O governo de Rondônia está levando capacitação profissional a todas as regiões nas salas de aula, seja por meio do ensino online ou pelas seis escolas móveis”, evidenciou.

BENEFÍCIOS DO ENSINO ONLINE

Flexibilidade: você decide quando e onde estudar, adaptando o aprendizado à sua rotina de trabalho e vida pessoal, sem precisar se deslocar.

Economia: redução de custos com transporte, alimentação fora de casa e, às vezes, materiais didáticos mais baratos ou digitais, além de mensalidades mais acessíveis.

Autonomia e Autodisciplina: desenvolve a capacidade de gerenciar seu próprio tempo e se manter motivado, habilidades valiosas no mercado de trabalho.

Ritmo Personalizado: permite avançar no conteúdo conforme sua própria velocidade, revisando materiais quantas vezes forem necessárias.

Variedade de Cursos: grande oferta de cursos e especializações que talvez não estivessem disponíveis localmente.

Avanço tecnológico facilita acesso a novas informações para estudantes ampliarem o conhecimento

As vantagens da era tecnológica se constituem em um atrativo para quem quer agregar valor à carreira. Sivoneide Souza da Silva Almeida, 51 anos, que mora no Bairro Areal – Centro, na Capital, está fazendo o Curso Técnico em Recursos Humanos, mas decidiu atualizar o currículo também de forma virtual. “Já fiz os cursos remotos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Excel do Básico ao Avançado e Informática Básica Aplicada à Educação”, enumerou a estudante.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição de ensino oferta os cursos presenciais, conforme a vocação econômica de cada região, enquanto os cursos remotos geram um conhecimento mais abrangente, oportunizando ao aluno a oportunidade de capacitar de forma mais eclética. “A proposta pedagógica visa oferecer a estudantes de diversas faixas etárias um amplo leque de oportunidades para se qualificar profissionalmente”, frisou, destacando a importância no ensino online nesse contexto.

CURSOS OFERTADOS 

Excel do Básico ao Avançado

Desenvolvimento Web

Gestão Estratégica de Resultados

Gerenciamento de Rotinas Administrativas

Legislação Previdenciária e Tributária

Legislações e Relações Trabalhistas

Gestão de Custos

Gestão da Qualidade

Gestão de Pessoas

Técnicas de Redação e Arquivo

Gestão Financeira e Patrimonial Escolar

Psicologia e Comportamento Organizacional

Empreendedorismo

Organização de Sistemas e Métodos

Auxiliar Administrativo

Gestão Ambiental

Atendimento ao Público

Fundamentos da Administração

Organização do Sistema Educacional Brasileiro

História da Educação

Segurança de Sistemas de Informação

Fundamentos da Computação

Sistemas Operacionais

Análise e Projeto de Sistemas

Introdução à Inteligência Artificial

Aplicativos Informatizados

Geral ENSINO ONLINE
Imprimir imprimir