Prefeitura de Porto Velho realiza realiza troca de manilhas e reforça drenagem na Sete de Setembro para evitar alagamentos

Publicada em 21/01/2026 às 11h05
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executa mais uma importante intervenção para melhorar o sistema de drenagem urbana da capital. Desta vez, os trabalhos estão concentrados na avenida Sete de Setembro, no trecho entre as avenidas Nações Unidas e Brasília, uma região que historicamente enfrentava problemas recorrentes de alagamento.
No local, está sendo realizada a substituição de manilhas antigas por tubos mais resistentes, com o objetivo de garantir maior eficiência no escoamento da água da chuva. As antigas manilhas, que apresentavam desgaste ao longo do tempo, acabaram se rompendo no meio da via, ocasionando obstruções e contribuindo diretamente para os alagamentos registrados na região.
Durante a execução dos serviços, a Prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização provisória e seguindo corretamente os desvios existentes no local. A medida é necessária para garantir a segurança de condutores, pedestres e trabalhadores envolvidos na obra.
De acordo com a Seinfra, as manilhas de 30 milímetros estão sendo substituídas por tubos do mesmo diâmetro, porém com tecnologia e material mais resistente, o que aumenta significativamente a durabilidade da estrutura. Ao todo, serão trocados cerca de metros de tubulação, garantindo mais segurança e eficiência ao sistema de drenagem.
Além da troca das manilhas, a Prefeitura também está realizando a reforma da boca de lobo responsável por receber a água da via. O serviço é fundamental para assegurar que a água seja corretamente direcionada para a rede de drenagem, evitando acúmulos na pista e transtornos para motoristas e moradores da região.
De acordo com o secretário Thiago Cantanhede, a ação é preventiva e necessária. Ele destacou que o problema foi identificado e que a equipe atuou de forma rápida para substituir uma estrutura antiga por outra mais resistente, garantindo maior eficiência no escoamento da água e reduzindo os riscos de novos alagamentos.
A Seinfra segue monitorando outros pontos críticos da cidade para executar serviços semelhantes.
A Prefeitura reforça que essas intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à manutenção da infraestrutura urbana, especialmente neste período de chuvas, quando a atenção à drenagem se torna ainda mais essencial.
