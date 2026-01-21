Motorista foge após bater com carro em poste e abandonar veículo

Por pvhnoticias.com
Publicada em 21/01/2026 às 09h15
Publicada em 21/01/2026 às 09h15
O acidente envolvendo um carro modelo Voyage ocorreu por volta das 05h da madrugada no cruzamento das Avenidas Pinheiro Machado com Rio Madeira, em Porto Velho.
Uma guarnição do Batalhão de Trânsito da PM foi acionada após o veículo que trafegava na contramão bater contra um poste de iluminação pública e o motorista fugir do local, abandonando o veículo.
Segundo a PM, o carro estava com documentação regular e por causa do estado de abandono foi removido ao pátio do Detran para as medidas cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!