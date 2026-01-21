País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta

Publicada em 21/01/2026 às 10h27
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste estão sob alerta nesta quarta-feira (21). Com exceção do Sul do país, as demais áreas devem registrar chuvas intensas ao longo do dia devido ao deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul.
Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.
Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm). Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.
O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.
Temperaturas nas capitais
As máximas desta quarta-feira:
Aracaju: 31º
Belém: 33º
Belo Horizonte: 22º
Boa Vista: 35º
Brasília: 25º
Campo Grande: 32º
Cuiabá: 31º
Curitiba: 24º
Florianópolis: 28º
Fortaleza: 30º
Goiânia: 27º
João Pessoa: 31º
Macapá: 31º
Maceió: 32º
Manaus: 32º
Natal: 31º
Palmas: 30º
Porto Alegra: 29º
Porto Velho: 30º
Recife: 31º
Rio Branco: 29º
Rio de Janeiro: 25º
Salvador: 31º
São Luís: 30º
São Paulo: 22º
Teresina: 33º
Vitória: 23º
Comentários
Seja o primeiro a comentar!