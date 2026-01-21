“Achei que ainda estava de férias”: Datena entra no ar sem figurino e revela tatuagens

Publicada em 21/01/2026 às 09h39
Um detalhe fora do script chamou atenção logo na abertura do Brasil do Povo na noite desta terça-feira (20). José Luiz Datena surgiu no estúdio sem o tradicional terno e explicou, ao vivo, que havia simplesmente esquecido o figurino em casa — situação que classificou como inédita em sua trajetória profissional.
A explicação veio durante a conversa inicial com Sonia Abrão. Em tom descontraído, Datena contou que, após cinco décadas na televisão, nunca havia passado por algo parecido. “Depois de 50 anos de trabalho, pela primeira vez na minha vida, eu esqueci”, afirmou, arrancando comentários bem-humorados no estúdio.
Segundo o apresentador, o episódio ocorreu por conta da rotina de férias. Ele explicou que costuma utilizar ternos que ficam na própria emissora, mas decidiu levá-los para casa durante o recesso. Ao retornar ao trabalho, acabou se confundindo. “Achei que ainda estava de férias”, brincou, ao relatar o momento.
Apesar do clima leve, Datena pediu desculpas ao público por não estar vestido como de costume e admitiu certo desconforto ao apresentar o programa fora do padrão habitual. A ausência do paletó, porém, acabou revelando um lado pouco conhecido do jornalista: suas tatuagens, visíveis nos braços.
Ao comentar os desenhos, Datena explicou o significado pessoal de cada um. Entre eles, estão inscrições religiosas como “Cristo” e “paz de Cristo”, além de uma homenagem à esposa, Matilde Datena, com a palavra “dama” tatuada no pulso. “Tô parecendo um gibi, né? Mas cada uma tem um interesse aqui”, disse.
O apresentador detalhou que a tatuagem religiosa foi feita após uma cirurgia no pâncreas e que a mensagem sobre paz veio por sugestão da irmã. “É sempre legal você guardar com você”, explicou, ao justificar a escolha dos símbolos que carrega no corpo.
