Jornada Nacional de Inovação da Indústria chega a Rondônia para conectar ideias, tecnologia e desenvolvimento

A inovação deixou de ser promessa de futuro e passou a ser condição de sobrevivência para a indústria. É com esse espírito que a Jornada Nacional de Inovação da Indústria 2026 desembarca em Porto Velho, no dia 11 de fevereiro, das 8h30 às 17h30, com programação pela manhã no auditório da FIERO e, à tarde, na sede do Sebrae RO.
O encontro integra um movimento nacional que percorre os 27 estados brasileiros para ouvir, mapear e conectar soluções tecnológicas e sustentáveis que já estão transformando o setor produtivo.
Realizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pelo Sebrae, com a realização do Fiero (Federação das Indústrias do Estado de Rondônia) e do Ecossistema de Inovação, etapa rondoniense faz parte de uma estratégia nacional itinerante. A Jornada percorrerá as cinco regiões do Brasil, mapeando desafios e oportunidades reais até a realização do 11º Congresso de Inovação da Indústria, em março de 2026.
A proposta é simples e potente: reunir quem faz, quem pensa e quem decide para encarar desafios, identificar oportunidades e cocriar caminhos para a transformação digital, a transição ecológica e o fortalecimento da indústria brasileira.
Cada etapa estadual da Jornada gera insumos estratégicos que serão consolidados em encontros regionais e apresentados no Prêmio Nacional de Inovação, em São Paulo.
Debates focados na realidade local
A programação da manhã mergulha no potencial de Rondônia nos campos da bioeconomia e da tecnologia. A abertura institucional contará com Marcelo Thomé, presidente da FIERO, e Jefferson Gomes, diretor de Inovação da CNI. Dois painéis conduzem as discussões.
Transformação Ecológica
Moderado por Jefferson Gomes, o painel apresenta casos locais de sucesso em gestão de resíduos e madeira, com Naraiel Ferrari (PSR Resíduos), André Silveira (Malinsk Madeiras) e representantes da startup Verde Saber.
Transformação Digital
O foco é a modernização dos negócios, com experiências da Ping, da Usina Santo Antônio e da startup Govbuilder, mostrando como a tecnologia pode virar vantagem competitiva no dia a dia das empresas.
Capacitação prática para empresários
Workshop de Acesso ao Fomento: apresenta o passo a passo para acessar recursos financeiros para inovar e oportunidades de fomento ativas no Brasil.
Workshop de Gestão da Inovação: aborda como integrar a inovação à estratégia empresarial, com foco em inteligência de dados e propriedade intelectual.
Em Rondônia, a expectativa é construir um retrato fiel das vocações locais, das potencialidades do território e das barreiras que ainda precisam ser superadas para impulsionar um ecossistema de inovação mais integrado e competitivo.
Participar da Jornada é integrar um movimento nacional que articula tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento industrial, contribuir para a construção de um documento estratégico que dará visibilidade às demandas e oportunidades de Rondônia e ampliar conexões com lideranças, especialistas e agentes públicos que estão desenhando o futuro da indústria no país. É um convite direto ao protagonismo, porque inovação não acontece no discurso, acontece no encontro.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: Jornada Nacional de Inovação da Indústria 2026. Quem chega junto agora ajuda a decidir os rumos do amanhã.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
