Presença de animais silvestres indica preservação da natureza em Porto Velho

Inserido no bioma amazônico, o Parque Circuito José Adelino ganhou destaque na mídia local após o registro do aparecimento de uma onça-parda nas imediações. O animal foi visto em uma área conhecida como corredor ecológico, destinada ao trânsito de espécies que ainda vivem em uma região de fauna pressionada pelo avanço do perímetro urbano.
Na manhã desta terça-feira (20), uma equipe da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), esteve no local para prestar esclarecimentos à população sobre o surgimento de animais silvestres na área urbana, especialmente no entorno do Parque Circuito.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sedam) já foram notificados sobre a presença desses animais, com o objetivo de organizar uma força-tarefa.
“Estamos em contato com os órgãos ambientais das esferas federal e estadual para que, a médio e longo prazo, o município fortaleça sua estrutura de cuidado com esses animais. Os registros vêm aumentando, principalmente envolvendo pequenos macacos que entram em residências”, explicou Vinicius Miguel.
Segundo o professor e pesquisador da fauna amazônica, Saimon Albuquerque, o aparecimento desses animais tem se tornado mais frequente, já que a área entre o Parque Circuito e a cabeceira do Aeroporto Internacional funciona como um fragmento de floresta, com espaço cada vez mais reduzido para a fauna.
“São animais relativamente tímidos, mas, quando uma pessoa se aproxima, podem agir de forma agressiva por instinto de defesa. A orientação é manter distância e comunicar imediatamente as autoridades para que a remoção ocorra de forma adequada”, alertou o professor.
O veterinário da Sema, Bruno Sadeck, destacou que o registro da onça-parda é um indicativo positivo, pois demonstra a funcionalidade do corredor ecológico. Ele também esclareceu que a Prefeitura não realiza diretamente o monitoramento desses animais.
“Esse registro é favorável, porque já começamos a observar o uso do corredor ecológico pela fauna, o que contribui para o equilíbrio ambiental. O monitoramento dos animais silvestres é de responsabilidade do Ibama. A atuação do município, neste caso, está voltada à conscientização ambiental”, explicou.
É importante reforçar que, ao se deparar com animais silvestres na área do corredor ecológico, a recomendação é não se aproximar. Em caso de avistamento, a orientação é acionar o Ibama pelo telefone (69) 3217-2700 ou a Sedam pelos canais oficiais de atendimento.
