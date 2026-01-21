Deputado Estadual Edevaldo Neves recebe vereadores de Vilhena em seu gabinete na ALE-RO
Por Assessoria parlamentar
Publicada em 21/01/2026 às 10h35
O Deputado Estadual Edevaldo Neves recebeu em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), os vereadores de Vilhena, Anderson Motorista e Silvano Pessoa, para tratar de demandas prioritárias do município.

Durante a reunião, foram alinhadas as próximas agendas e ações conjuntas, com foco na destinação de recursos e no fortalecimento de iniciativas que gerem resultados diretos para a população vilhenense.

O deputado destacou a importância da parceria com o Legislativo municipal para ampliar conquistas e garantir mais investimentos.

“Seguimos alinhando pautas importantes para assegurar recursos e fortalecer ações que beneficiem diretamente a população”, afirmou Edevaldo Neves.

O encontro reforça o compromisso do parlamentar com Vilhena e com o trabalho integrado entre as esferas municipal e estadual, buscando avanços em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação e serviços públicos.

Política DEMANDAS
