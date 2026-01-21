“Morro de medo”: Susana Vieira cita compliance da Globo ao comentar o BBB

Publicada em 21/01/2026 às 09h26
Conhecida pelo jeito direto e sem filtros, Susana Vieira surpreendeu ao adotar cautela ao falar sobre o Big Brother Brasil. Durante participação no Encontro, nesta terça-feira (20), a atriz afirmou que evita críticas mais duras aos participantes por receio do sistema de compliance da TV Globo, mesmo tendo contrato vitalício com a emissora.
O comentário veio enquanto Susana analisava a dinâmica inicial do reality, já em sua segunda semana. Para ela, as alianças formadas logo nos primeiros dias despertaram desconfiança. “Já fizeram o clã deles”, disse ao demonstrar antipatia por um grupo que se aproximou rapidamente no jogo, formado por Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy e Sarah Andrade.
Ao comentar Jonas, a atriz deu a entender que percebeu comportamentos que a incomodaram, mas preferiu não detalhar. “Não vou dizer do quê para não ser processada. Na Globo tem compliance, eu morro de medo”, afirmou, deixando claro que, desta vez, o freio veio antes da língua. Ainda assim, não deixou de alfinetar: “Não é machismo, nem de raça, mas ele é esquisitinho. Foi pegar quem para fazer aliança? A loirinha”.
Sobre Alberto Cowboy, Susana direcionou um alerta a Sarah Andrade, aconselhando a participante a se manter próxima das amigas. “Esse negócio de homem ser amigo de vocês não existe”, disparou, em tom de advertência.
A veterana também comentou, com ironia, a justificativa de Aline Campos para consumir mais ovos do que os colegas de confinamento. “Não tinha uma outra, no ano passado, que gostava de ovo? A Gracyanne”, brincou, sugerindo que esse tipo de hábito deveria ser avaliado antes da entrada no programa.
Mesmo com o cuidado ao falar, Susana mostrou que continua acompanhando o BBB de perto — ainda que, desta vez, tentando equilibrar sinceridade e prudência diante das regras internas da emissora.
Susana Vieira diz que Jonas 22 é preconceituoso após Sincerão do #BBB26: “Ele tem um certo preconceito SIM. Eu não vou dizer do que pra não ser processada.” pic.twitter.com/7AyDv5pxX7— BCharts (@bchartsnet) January 20, 2026
