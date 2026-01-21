Polícia Civil investiga desvio de um milhão em objetos da SEDUC

Publicada em 21/01/2026 às 09h00
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR), com o apoio operacional do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou na manhã de hoje (21), a Operação “Chave Mestra”, com o intuito de cumprir medidas cautelares de busca e apreensão em sete locais.
A ação é resultado da investigação da prática de crime de peculato, envolvendo a subtração de materiais pertencentes ao acervo da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC). Conforme apurado, os representantes da Secretaria, ao realizarem um levantamento do acervo de bens, na mudança da gestão, verificaram que bens móveis haviam sido desviados de almoxarifados com a participação de servidores lotados na pasta. E, após inventário, até o momento verificou-se um prejuízo que ultrapassa mais de R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais).
As diligências realizadas nesta manhã visam coletar provas com o intuito de fortalecer o inquérito policial, com o cumprimento de 7 Mandados de Busca e Apreensão em residências e estabelecimentos comerciais e outras medidas cautelares.
O nome da operação “Chave Mestra” faz menção a uma chave especial que abre várias fechaduras diferentes, mesmo que cada uma tenha sua própria chave individual, simbolizando o acesso de servidores diversos ao acervo da pasta.
A Polícia Civil reforça que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos, individualizar a conduta dos envolvidos e recuperar os bens públicos extraviados, assegurando a correta aplicação da lei. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a defesa do patrimônio público, atuando de forma técnica e imparcial no combate a crimes que atentem contra a administração pública.
