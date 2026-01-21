Serviço emergencial de manutenção é realizado pelo governo de RO na Rodovia-457, no Vale do Jamari

Publicada em 21/01/2026 às 09h56
Com a intensificação do período chuvoso, o governo de Rondônia está executando na RO-457, em Ariquemes, no Vale do Jamari, o serviço emergencial de revestimento primário (encascalhamento). As obras estão sendo realizadas pela 2ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e tem como objetivo restaurar as condições de trafegabilidade da rodovia, garantindo mais segurança e mobilidade. A rodovia é uma importante rota de escoamento da produção agrícola e de deslocamento da população rural e urbana da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o encascalhamento na RO-457 é uma ação essencial para manter o acesso seguro às comunidades e assegurar o escoamento da produção, fortalecendo o desenvolvimento regional. “O governo tem investido nas manutenções emergenciais das rodovias em todo estado. Estamos atuando de forma rápida e eficiente para garantir que nossas vias continuem servindo à população”, enfatizou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, ressaltou que as equipes estão mobilizadas para atender os trechos que necessitam de intervenção e que os serviços executados na RO-457 demonstram o empenho em manter as rodovias em condições adequadas de tráfego.
Segundo o residente da 2ª Residência Regional, Dirceu de Souza, os serviços envolvem a regularização da pista e a aplicação de material nos trechos mais críticos, visando melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança aos usuários.
O responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, acompanhou os trabalhos e destacou a importância da fiscalização contínua. “Atuamos para garantir que os serviços sejam executados com qualidade e dentro dos padrões técnicos. Essa fiscalização é essencial para que o investimento público gere resultados efetivos para a população.”
O governo de Rondônia avança com ações de manutenção e recuperação das rodovias estaduais, reforçando o compromisso com a infraestrutura, o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.
