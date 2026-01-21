Governo de Rondônia consolida avanços na fiscalização e regulação do transporte e saneamento entre 2019 e 2025

Publicada em 21/01/2026 às 10h20
Entre 2019 e 2025, o governo de Rondônia consolidou avanços expressivos na regulação, fiscalização e organização dos serviços públicos delegados, com foco no transporte intermunicipal e no saneamento básico. O período foi marcado por ações estratégicas da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero), que modernizaram processos, reforçaram a segurança dos usuários e ampliaram a presença do estado na garantia de serviços de qualidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse ciclo de ações mostra o compromisso do governo com a ordem, a proteção da população e a melhoria contínua dos serviços públicos em todo o estado.
FISCALIZAÇÃO E COMBATE A IRREGULARIDADES
Em 2019 e 2020, a Agero intensificou operações voltadas ao transporte intermunicipal, incluindo ações integradas em Guajará-Mirim e a “Operação Sem Fronteiras 2”, realizada em diversos municípios, incluindo Porto Velho, Vilhena, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Cacoal. As fiscalizações resultaram em autuações, inspeções de bilhetes eletrônicos e verificações rigorosas de segurança. Em 2020, com a pandemia, foram implementadas medidas emergenciais para garantir a continuidade dos serviços com segurança sanitária.
ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE ALTERNATIVO
A partir de 2020, a Agência avançou na regulamentação do transporte alternativo com a publicação da Resolução nº 047/2020, que estabelece critérios modernos de operação, autorização e padrões de segurança. Em 2022, iniciou-se a renovação das permissões, essencial para manter a regularidade do serviço. Nesse contexto, a diretora-presidente da Agero, Sílvia Lucas da Silva Dias destacou que “a organização do setor fortalece a mobilidade e garante mais segurança aos usuários, refletindo diretamente na qualidade do serviço”. Em reconhecimento à sua atuação técnica, Sílvia Dias foi eleita, em abril de 2024, vice-presidente da Região Norte da Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), durante Assembleia-Geral da entidade.
MELHORIAS ESTRUTURAIS E ATENDIMENTO
Em 2021, a mudança para sede cedida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) representou economia aos cofres públicos e melhor estrutura de atendimento. Já em 2025, a transferência para uma nova sede marcou um avanço institucional, ampliando espaço, acessibilidade e condições de trabalho, além de reforçar o compromisso do estado com a qualidade no atendimento ao cidadão.
AVANÇOS NO SANEAMENTO BÁSICO
Com o Marco Legal do Saneamento, a Agero intensificou ações técnicas de diagnóstico e avaliação dos sistemas municipais, envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Atualmente, são 30 convênios de cooperação firmados, sem custos para os municípios, assegurando segurança jurídica e melhoria contínua dos serviços, sempre alinhados ao interesse público.
FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Entre 2023 e 2024, houve ampliação das operações de combate ao transporte clandestino e aprimoramento da atuação técnica, com capacitações especializadas em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), incluindo cursos sobre transporte de produtos perigosos. Essas iniciativas reforçaram o rigor das fiscalizações e ampliaram a presença do estado nas estradas, garantindo mais segurança aos usuários.
ACORDOS E EXPANSÃO DAS COMPETÊNCIAS
A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com a ANTT representou um marco, conferindo à Agero autonomia para fiscalizar transporte interestadual, internacional e cargas perigosas. A iniciativa fortalece o sistema de regulação, amplia a segurança jurídica e intensifica a integração entre órgãos reguladores, modernizando a gestão pública.
TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO
Em 2025, a Consulta Pública da licitação do transporte intermunicipal ampliou a participação social e tornou o processo mais transparente. Paralelamente, a Agero iniciou a elaboração de seu Planejamento Estratégico, que irá direcionar metas e ações institucionais, modernizando processos internos e fortalecendo uma gestão orientada a resultados.
CAPACITAÇÃO E CONTINUIDADE DAS AÇÕES
Reafirmando o compromisso com a qualificação profissional e a modernização da gestão, diretores da Agero foram selecionados para o Curso de Gestão e Acompanhamento de Parcerias, oferecido pela FIA Business School, Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A capacitação, atualmente em andamento, demonstra que as ações do governo de Rondônia seguem em movimento constante, fortalecendo competências técnicas e garantindo mais eficiência na condução de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), com reflexos diretos na melhoria dos serviços públicos entregues à população.
Comentários
-
-
Fiscais 21/01/2026 - 17:03
Além disso, existe uma escassez evidente de organização interna, com falta de gerenciamento e administração eficiente do órgão, o que gera insegurança, desmotivação e desorientação dos servidores. Até hoje não há clareza,
Quem está na linha de frente sabe: o problema não é falta de esforço dos servidores, é falta de gestão, planejamento e respeito com quem sustenta o serviço público na prática.
-
Fiscaisder 21/01/2026 - 16:39
Essa notícia parece encomendada kkkk
Apesar da AGERO avançar, os fiscais que estão cedidos do DER estão com péssimos salários, péssima condições de trabalho e sem definição de onde realmente vão trabalhar. Vão ser passados para Agero, vão ficar no der?
Além disso, existe uma escassez evidente de organização interna, com falta de gerenciamento e administração eficiente do órgão, o que gera insegurança, desmotivação e desorientação dos servidores. Até hoje não há clareza.
Quem está na linha de frente sabe: o problema não é falta de esforço dos servidores, é falta de gestão, planejamento e respeito com quem sustenta o serviço público na prática.