Polícia Militar cumpre mandado de prisão por homicídio durante operação

Publicada em 21/01/2026 às 13h50
A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta terça-feira (20), um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de homicídio, durante ação realizada no âmbito da Operação Programa Segurança Rural, no município de Ministro Andreazza.
Após informações de que o foragido estaria homiziado em um imóvel da área central da cidade, equipes da Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, realizaram diligências e lograram êxito em localizar o indivíduo, que possuía ordem judicial de prisão em aberto por homicídio ocorrido no final de 2025.
No momento da abordagem, foi dada ciência ao suspeito acerca do mandado de prisão preventiva existente em seu desfavor, sendo a ordem judicial devidamente cumprida. Em razão do risco de fuga e para garantir a segurança do conduzido, da equipe policial e de terceiros, foi necessário o uso de algemas, conforme preconiza a legislação vigente.
Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, onde foi apresentado à autoridade competente, submetido a exame de corpo de delito e, posteriormente, conduzido ao presídio local, permanecendo à disposição da Justiça.
