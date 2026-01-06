Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio em Cacoal

Publicada em 06/01/2026 às 08h30
Nesta segunda-feira (05), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, prendeu P. G. dos S., investigado por tentativa de feminicídio, contra sua ex-esposa.
A prisão foi determinada pelo Poder Judiciário da 2ª Vara Criminal de Cacoal, após pedido da Polícia Civil, devido ao descumprimento repetido das medidas protetivas que já haviam sido impostas, as quais obrigavam o investigado a se manter afastado da residência da vítima, guardar distância mínima e não manter qualquer tipo de contato com ela.
Conforme apurado nas investigações, o investigado invadiu a residência da vítima, arrombou o imóvel e passou a agredi-la fisicamente com um pedaço de madeira, além de tentar atacá-la com um canivete e, posteriormente, com uma faca, colocando em risco a vida da vítima e de outra pessoa que estava no local.
Mesmo após as agressões, o investigado continuou a ameaçar as vítimas, inclusive por meio de terceiros, o que demonstrou risco real de novos ataques e reforçou a necessidade da prisão preventiva para garantir a segurança das vítimas. O investigado foi localizado, preso e encaminhado à unidade policial, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o enfrentamento rigoroso à violência contra a mulher, atuando de forma firme e técnica para interromper ciclos de agressão e responsabilizar autores de crimes graves, especialmente aqueles que atentam contra a vida das vítimas.
