Maternidade de Porto Velho forma novos residentes em ginecologia e obstetrícia; Cerimônia acontece no dia 27 de fevereiro

Por Jhon Silva

Publicada em 25/02/2026 às 14h21

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Maternidade Municipal Mãe Esperança, realiza no próximo dia 27 de fevereiro a cerimônia de formatura da XII Turma de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia.

O evento será realizado às 19h, no auditório do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), localizado na Avenida dos Imigrantes, nº 3414, bairro Liberdade, na capital.

A solenidade marca a conclusão de mais uma etapa na formação de médicos especialistas, que passam a contribuir de forma ainda mais qualificada para o atendimento à saúde da mulher em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia.

A Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Mãe Esperança é reconhecida pela qualidade do ensino e pela atuação prática desenvolvida ao longo do programa, integrando formação técnica, científica e humanizada.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a formação de novos especialistas reforça o compromisso da gestão com a saúde pública. “Investir na qualificação profissional é fortalecer o atendimento à população. Esses novos especialistas representam mais qualidade e mais cuidado com a saúde da mulher em nossa capital”.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, ressaltou a importância da residência médica para a rede municipal. “A residência consolida a Maternidade Mãe Esperança como referência na formação de especialistas, aliando conhecimento técnico à prática humanizada no atendimento”.

A cerimônia contará com mestre de cerimônia e cobertura da imprensa, reunindo profissionais da saúde, familiares, convidados e representantes institucionais para celebrar a conclusão da especialização dos novos ginecologistas e obstetras formados pela rede municipal de saúde.