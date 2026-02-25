580 professores de Rondônia são contemplados com recurso federal para aquisição de equipamentos tecnológicos

Por SINTERO

Publicada em 25/02/2026 às 14h08

A Secretaria de Assuntos Educacionais do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), em reunião com o setor pedagógico da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), tratou das ações do Programa Federal Mais Professores para o Brasil.

Durante o encontro, foi informado que o Governo do Estado encaminhou, dentro do prazo estabelecido, a relação dos docentes contemplados com o recurso de R$ 3 mil destinado à aquisição de equipamentos tecnológicos, como notebooks, computadores ou tablets. Ao todo, 580 profissionais da educação em Rondônia foram beneficiados.

O incentivo integra o Reconhecimento Mais Professores, ação vinculada ao programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Educação (MEC), voltada à valorização de docentes que atuam em escolas com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Também foram repassadas informações sobre a Bolsa Mais Professores, outra ação do programa federal. Em Rondônia, o Edital nº 3/2026 foi retificado e estabelece o dia 26 de fevereiro como novo prazo para a divulgação do resultado final do processo seletivo. As vagas remanescentes serão divulgadas posteriormente.

O SINTERO seguirá acompanhando a execução das ações no estado e reforça a importância de políticas públicas que assegurem valorização concreta às trabalhadoras e aos trabalhadores da educação.