PM prende casal com drogas e colete balístico em boca de fumo
Por pvhnoticias.com
Publicada em 19/01/2026 às 09h00
 Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (18), na Rua Campestre, bairro Planalto em Porto Velho.

O flagrante foi realizado pela guarnição setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo cb Moreno e cb Castro Aguiar.

Na chegada da guarnição um suspeito conseguiu fugir e os demais foram abordados. No local foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack, máquina de cartão, balança de precisão, objetos de procedência duvidosa e até um colete balístico. 

Polícia Zona leste
