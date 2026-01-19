PM prende casal com drogas e colete balístico em boca de fumo

Por pvhnoticias.com
Publicada em 19/01/2026 às 09h00
Publicada em 19/01/2026 às 09h00
Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (18), na Rua Campestre, bairro Planalto em Porto Velho.
O flagrante foi realizado pela guarnição setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo cb Moreno e cb Castro Aguiar.
Na chegada da guarnição um suspeito conseguiu fugir e os demais foram abordados. No local foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack, máquina de cartão, balança de precisão, objetos de procedência duvidosa e até um colete balístico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!