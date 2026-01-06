PM apreende Hilux após perseguição e troca de tiros com bandidos

Publicada em 06/01/2026 às 08h50
Uma perseguição com troca de tiros na noite desta segunda-feira (05), terminou com apreensão de uma caminhonete Hilux em uma estrada nos fundos do Bairro Novo em Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, uma guarnição do BPChoque deu ordem de parada a ocupantes do veículo na Rua Popular, bairro São Francisco na zona leste.
No entanto os criminosos efetuaram disparos com armas de fogo em direção da viatura, dando início ao confronto, depois o bando saiu em fuga em direção a BR-364.
Várias guarnições iniciaram buscas e localizaram a caminhonete abandonada em um ramal distante, mas os suspeitos conseguiram escapar pelo matagal.
Durante os trabalhos da perícia da Polícia Civil, foram recolhidas digitais e duas capsulas de pistola calibre 9mm. O caso está sendo investigado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!