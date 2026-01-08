Pedro Fernandes viabiliza recursos para instalação de tubos metálicos em Rio Crespo

Publicada em 08/01/2026 às 11h08
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) articulou, junto ao Governo de Rondônia, a liberação de recursos para a aquisição e instalação de tubos metálicos no município de Rio Crespo, com foco na melhoria da infraestrutura viária e na segurança de pontos estratégicos utilizados pela população e pelo setor produtivo.
A intervenção tem como objetivo substituir estruturas precárias, melhorar o escoamento das águas e garantir melhores condições de trafegabilidade, especialmente em trechos críticos de vias rurais.
A proposta possui valor global de R$ 540.827,82, sendo R$ 500.000,00 repassados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio de transferência voluntária do Governo do Estado, e R$ 40.827,82 correspondentes à contrapartida financeira do município.
Para o parlamentar, o investimento atende uma demanda importante da comunidade local e contribui diretamente para a melhoria da mobilidade, da segurança e do escoamento da produção rural.
Pedro Fernandes agradeceu ao prefeito Éder Paraguai pela parceria institucional e pelo alinhamento técnico do município na construção do plano de trabalho, ressaltando que a atuação conjunta entre Estado e prefeitura é fundamental para viabilizar investimentos estruturantes.
Com a viabilização do recurso, o deputado reafirma o compromisso do mandato com a articulação de investimentos, o fortalecimento dos municípios e o trabalho conjunto com o Governo de Rondônia para promover desenvolvimento e qualidade de vida à população de Rio Crespo.
