PATAMO fecha duas bocas de fumo, prende suspeitos e apreende drogas

Publicada em 28/01/2026 às 08h40
Na tarde desta terça-feira 27, uma guarnição do PATAMO do 8º Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Jaru.
Durante patrulhamento ostensivo e preventivo nas imediações do Setor 3, os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria realizando a entrega de entorpecentes em determinado local. De imediato, a equipe se deslocou até o endereço indicado, onde realizou a abordagem de quatro pessoas, todas já conhecidas pelas forças de segurança.
Durante a identificação, um dos abordados confessou que possuía droga em sua residência e autorizou a entrega do material à guarnição. Em seguida, a equipe foi averiguar outro endereço que conforme denúncia, no bairro Jardim dos Estados, haveria mais entorpecentes.
No local apontado, os policiais avistaram outro suspeito, que ao perceber a presença da viatura tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Com ele, os militares encontraram mais uma quantidade de droga.
Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
