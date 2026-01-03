Paolla Oliveira comenta post de Diogo Nogueira e fãs reagem: “Voltem”

Publicada em 03/01/2026 às 09h50
Uma interação nas redes sociais voltou a colocar Paolla Oliveira e Diogo Nogueira no centro das atenções. Poucos dias após anunciarem o fim do relacionamento, a atriz deixou um comentário em uma publicação do cantor, gesto que gerou grande repercussão entre seguidores.
O episódio ocorreu nesta quarta-feira (31), quando Diogo compartilhou um registro celebrando o início da agenda de shows do ano. Na legenda, escreveu: “Pronto pro primeiro show do ano! Benção e caminhos abertos pra todos nós! Que 2026 seja infinito”. Paolla reagiu à publicação com emojis de palmas e taças brindando, interação que foi curtida pelo próprio cantor.
A troca foi suficiente para movimentar os fãs do ex-casal, que estiveram juntos por mais de quatro anos e tornaram público o término no dia 22 de dezembro. Nos comentários, seguidores demonstraram animação e passaram a especular sobre uma possível reaproximação. Mensagens como “Voltem”, “Torcendo por vocês. Um amor tão bonito” e “Que o caminho de vocês se reencontre” passaram a se multiplicar na publicação.
O fim do relacionamento foi comunicado anteriormente por meio de uma declaração conjunta. Na ocasião, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira afirmaram que a decisão foi tomada de maneira madura e respeitosa, destacando que seguem mantendo carinho um pelo outro e pedindo compreensão ao público diante do momento pessoal.
Desde então, ambos têm mantido discrição sobre a vida pessoal, mas interações pontuais, como a desta semana, continuam sendo observadas de perto pelos admiradores do casal.
