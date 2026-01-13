Operação da PM resulta na apreensão de drogas em Ji-Paraná

Publicada em 13/01/2026 às 09h00
Uma ação da polícia resultou na apreensão de um menor em conflito com a lei e na retirada de uma grande quantidade de drogas de circulação na região do bairro São Francisco, em Ji-Paraná. A ocorrência teve início após denúncias de que um adolescente, estaria comercializando entorpecentes na Rua Cruzeiro do Sul, mantendo um ponto de venda, “boca de fumo”.
Diante das informações, a polícia intensificou o patrulhamento na área nesta segunda-feira (12). Durante a ação, os agentes visualizaram o menor em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir para o interior do quintal do imóvel, mas foi rapidamente abordado.
Durante a abordagem, o adolescente deixou cair porções de drogas e acabou confessando que realizava a venda dos entorpecentes no local. Ele também indicou quem seria o responsável pelo fornecimento da droga, apontando um homem identificado como Flávio, maior de idade.
Com base nas informações, a polícia se deslocou até o endereço indicado, localizado na T7 com K2, no bairro São Francisco. Ao notar a chegada dos policiais, Flávio fugiu pelos fundos da residência. Durante a tentativa de captura, um dos policiais sofreu um acidente ao tentar transpor um muro, que cedeu, causando sua queda e ferimentos. O agente foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital municipal.
Em razão da prioridade no atendimento ao policial ferido, Flávio conseguiu escapar. No interior da residência, os policiais encontraram a esposa dele, identificada como Juscilene, que colaborou com a equipe e indicou onde estavam escondidos os entorpecentes, dinheiro, munições e celulares, Ao todo, foram apreendidos cerca de 3 quilos de drogas que estava dentro de um balde, além de munições de revólver calibre .38. A arma, no entanto, não foi localizada.
Segundo relato da mulher, o revólver era entregue ao menor durante as vendas para garantir a segurança do ponto de tráfico e posteriormente devolvido ao suspeito.
Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais, assim como a esposa de Flávio Juscilene, que também foi conduzida à delegacia. O principal suspeito segue foragido, e a polícia continua as investigações para localizá-lo e esclarecer todos os detalhes da ação criminosa.
