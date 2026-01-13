Transporte gratuito da Semagric garante renda e fortalece agricultores familiares

Publicada em 13/01/2026 às 10h57
O agricultor Moisés Rocha do Carmo, morador do distrito de Nova Califórnia, a cerca de 360 quilômetros de Porto Velho, é um dos produtores rurais beneficiados pelo transporte gratuito da produção agrícola oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric). Produtor de abacaxi, ele conseguiu ampliar a comercialização do que colhe no campo e levar toda a produção para as feiras livres da capital. “Sem esse transporte, minha produção não chegaria à feira. Hoje eu consigo vender tudo e garantir a renda da minha família”, relata Moisés, que vive e trabalha na zona rural e depende do escoamento da produção para manter a atividade no campo.
A história do agricultor se repete em diversas comunidades rurais de Porto Velho atendidas pelo programa de transporte da produção rural. Nos últimos 12 meses, a Semagric transportou mais de 600 mil toneladas de produtos agrícolas, beneficiando 56 comunidades e 117 produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar e aproximando o campo do consumidor urbano.
Entre os principais produtos transportados estão a macaxeira, com 177.400 toneladas, a banana comprida, que somou 51.550 toneladas, além do milho verde (61.600 toneladas), mandioca (35.600 toneladas), café em grão (22.500 toneladas), pupunha (6.800 toneladas) e diferentes variedades de banana, como a banana prata, que alcançou 14.100 toneladas. O programa também contemplou o transporte de frutas, hortaliças, mudas e insumos, como abacaxi, melão, melancia, maracujá, abóbora, além de mudas de reflorestamento e de banana, contribuindo para a diversificação da produção rural.
Para o secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, o serviço é fundamental para garantir dignidade e sustentabilidade aos pequenos produtores. “O transporte gratuito da produção rural é uma política pública que gera impacto direto na vida do agricultor. Ele reduz custos, evita perdas e garante que o alimento produzido no campo chegue com qualidade às feiras e mercados de Porto Velho. Nosso compromisso é continuar ampliando esse atendimento em 2026”, destacou o secretário.
Transporte oferecido pela Semagric representa a diferença entre produzir apenas para subsistência ou conseguir acesso ao mercado consumidor
Além de Nova Califórnia, outra comunidade atendida é Itacoã, localizada às margens do rio Madeira, a cerca de 88 quilômetros da capital, com acesso pela C-01. Nessas regiões mais afastadas, o transporte oferecido pela Semagric representa a diferença entre produzir apenas para subsistência ou conseguir acesso ao mercado consumidor. Segundo o servidor da Semagric, Rubens Nogueira, a produção dos agricultores está chegando por rota alternativa devido às dificuldades de acesso. “Essa produção vem direto do sítio, da região da Vala, na Aliança. Os produtores atravessam o rio pela comunidade de Itacoã e trazem de barco até o ponto da balsa que segue para São Carlos, porque a estrada 601 não está dando acesso. A via está muito lisa, o que impede o tráfego normal”, explicou.
Como solicitar o transporte - Os produtores interessados no serviço devem enviar um ofício solicitando o transporte para e-mail [email protected], ou pelo telefone/WhatsApp (69) 99208-4091
