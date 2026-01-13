Homem é morto a tiros na zona rural de Machadinho do oeste

Publicada em 13/01/2026 às 09h20
Um homicídio foi registrado na madrugada do dia 12 de junho de 2026, na Linha 10, quilômetro 45, zona rural de Machadinho d’Oeste (RO). A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, Polícia Civil e a equipe da POLITEC.
Segundo informações oficiais, a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações por volta de 00h00, após denúncia de que um homem havia sido atingido por disparo de arma de fogo e já se encontrava sem vida no local. A vítima foi identificada apenas como Clóvis.
De imediato, o comandante da guarnição manteve contato com o oficial responsável pela companhia e com o comissário de plantão da Polícia Civil, sendo solicitada a presença da Perícia Técnico-Científica (POLITEC). A ocorrência contou ainda com apoio de uma guarnição do Exército Brasileiro.
Ao chegar nas proximidades do local, os policiais fizeram contato com um familiar da vítima, que informou que o fato teria ocorrido em um sítio localizado em frente à sua residência. Segundo o relato, um parente teria se deslocado até o local portando uma arma de fogo e, durante uma confusão, efetuou um disparo que atingiu Clóvis. O comunicante afirmou que não presenciou o momento do disparo, tendo sido informado posteriormente sobre o ocorrido.
No local do crime, os policiais encontraram um veículo Fiat Strada, de cor prata, pertencente à vítima, com manchas de sangue no capô e diversos pingos de sangue ao redor. A residência estava aberta e apresentava sinais de desordem, com objetos espalhados pelo chão e marcas de sangue na varanda. Durante as buscas, o corpo de Clóvis foi localizado nos fundos da residência, a cerca de 20 metros da casa, apresentando perfuração na região abdominal compatível com disparo de arma de fogo, já sem sinais vitais. A área foi imediatamente isolada para preservação do local.
Em diligências posteriores, a Polícia Militar constatou que o autor do disparo não se encontrava mais no local, tendo se evadido após o ocorrido. Familiares informaram apenas que ouviram uma discussão seguida de um disparo de arma de fogo, não sabendo informar o paradeiro do suspeito.
A Polícia Civil compareceu ao local e acompanhou a ocorrência. A perícia foi realizada pela equipe da POLITEC, que efetuou os procedimentos técnicos cabíveis. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Clóvis foi liberado para a funerária de plantão. O veículo da vítima permaneceu no local, ficando sob responsabilidade para posterior liberação a familiares.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Machadinho d’Oeste, que ficará responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o autor.
