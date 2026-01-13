Moradores da avenida Mário Peixe comemoram ação da prefeitura no bairro Santa Luzia

Publicada em 13/01/2026 às 11h24
Após a divulgação de imagens e relatos feita pelo site Guajará Notícias, a Prefeitura de Guajará-Mirim realizou uma ação paliativa na Avenida Mário Peixe, no cruzamento com a Rua José Bonifácio, no bairro Santa Luzia, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da localidade.
Na última quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, o Guajará Notícias publicou matéria mostrando as péssimas condições de trafegabilidade do trecho, que apresentava uma cratera de grandes proporções. Durante o período chuvoso, o problema se agravava, transformando o local em um ponto constante de alagamentos, dificultando o acesso às residências e colocando em risco a circulação de veículos e pedestres.
Sensível à situação e após a repercussão da matéria, o setor competente da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por determinação do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, realizou neste sábado, 10 de janeiro de 2026, um serviço emergencial no local. As novas imagens recebidas pelo Guajará Notícias mostram uma realidade completamente diferente da anteriormente registrada, garantindo melhores condições de acesso e mais segurança à comunidade.
De acordo com a administração municipal, o serviço executado tem caráter paliativo, visando minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores até a chegada do período de estiagem. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sob a coordenação do secretário Gerson Maia, deverá realizar uma intervenção mais completa, com limpeza geral e cascalhamento da via.
Moradores da Avenida Mário Peixe comemoraram a ação da prefeitura, inclusive com a participação de crianças da comunidade, destacando a melhoria imediata na qualidade de vida e na mobilidade urbana. Em nota, eles agradeceram ao prefeito Fábio Garcia, o Netinho, à sua equipe de governo, e ao site Guajará Notícias, na pessoa do jornalista e radialista João Teixeira, pela atenção dada às demandas da população.
A ação reforça a importância da imprensa local como canal de escuta da sociedade e o compromisso da gestão municipal em atender, de forma ágil, as necessidades das comunidades, especialmente nos bairros mais afetados pelas condições climáticas.
