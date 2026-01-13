Ações de segurança e prevenção são intensificadas pelo governo de RO durante período de férias

Publicada em 13/01/2026 às 11h00
Com o aumento na circulação de pessoas em balneários, rios, rodovias e áreas de lazer durante o período de férias, o governo de Rondônia intensifica as ações de segurança e prevenção em todo o estado. As medidas são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), que tem o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas.
Entre as ações desenvolvidas, está o reforço operacional no atendimento pré-hospitalar e em ocorrências de urgência e emergência, considerando o aumento significativo da demanda por serviços de resgate no período de final de ano e início do ano subsequente, em razão do maior fluxo de pessoas, dos deslocamentos rodoviários, da realização de eventos festivos e da intensificação de atividades recreativas. Somam-se a essas medidas o emprego estratégico de viaturas terrestres e embarcações, bem como a intensificação de campanhas educativas voltadas à prevenção de afogamentos, acidentes de trânsito, incêndios florestais e acidentes domésticos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o planejamento e a atuação integrada são fundamentais para garantir um período de lazer mais seguro à população e aos turistas. “O governo tem trabalhado de forma preventiva e integrada para proteger vidas. Reforçamos o efetivo do Corpo de Bombeiros e ampliamos as ações educativas para que as famílias possam aproveitar as férias com mais tranquilidade e segurança”, ressaltou.
ORIENTAÇÕES
Priorizar balneários e rios oficialmente autorizados, respeitando a sinalização e as orientações;
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de atividades aquáticas;
Redobrar a atenção com crianças e idosos;
Nas estradas, os motoristas devem realizar revisão preventiva dos veículos e respeitar as normas de trânsito.
O comandante-geral do CBMRO, coronel Nivaldo Azevedo, destacou a importância da supervisão direta de crianças em ambientes como piscinas e balneários. “Nos locais com água, a presença de um adulto atento é essencial, assim como a atuação de profissional habilitado.”
Além disso, durante o período de estiagem, o governo alerta para os riscos de queimadas e incêndios florestais. A população deve evitar qualquer tipo de queima e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193 ao identificar focos de incêndio. As ações preventivas seguem ao longo de todo o período de férias, com o objetivo de garantir a segurança da população.
