Colisão frontal entre veículos deixa um morto na RO-383 em Alta Floresta

Publicada em 13/01/2026 às 09h15
Na tarde desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, um grave acidente de trânsito foi registrado na RO-383, nas proximidades da Chácara Falcão, no município de Alta Floresta d’Oeste.
De acordo com informações preliminares, a colisão envolveu dois automóveis modelo VW Gol, que trafegavam em sentidos opostos e colidiram frontalmente. Em decorrência do impacto, um dos condutores, identificado como Teodomiro, conhecido por “Miro”, morador da zona rural do município, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu à cena do acidente, onde realizou o isolamento da área e permaneceu aguardando a chegada da Perícia Técnica para os procedimentos de praxe e levantamento das causas do sinistro.
Os demais ocupantes dos dois veículos foram socorridos por equipes de emergência e encaminhados ao Hospital Municipal de Alta Floresta d’Oeste, onde permanecem em atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!