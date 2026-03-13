Cirone faz palestra para acadêmicos da Estácio sobre mitos e desafios na era da informação na vida pública

Por Eli Batista

Publicada em 13/03/2026 às 13h30

O deputado estadual Cirone Deiró ministrou palestra com o tema “A vida pública: Mitos e desafios na era da informação”, para acadêmicos das turmas do curso de direito da Faculdade Estácio FSP, do município de Rolim de Moura. O encontro com os estudantes ocorreu durante a aula magna da instituição.

A segunda palestrante da noite foi a advogada Mileni Mota, ex-deputada e ex-prefeita de Rolim de Moura, com o tema “Trajetória, Direito e Protagonismo Feminino: desafios e conquistas de uma mulher na vida pública”. A aula magna contou com a presença do coordenador do Núcleo de práticas Jurídicas e presidente da mesa de honra, Anderson Márcio Barbosa, do debatedor Saulo Rogério de Souza, da debatedora Tatiane da Silva, do coordenador do curso de direito Thiago Freire, do professor Vicente Acrísio, da assistente social Nelynha Miranda, além de outros professores, acadêmicos e convidados da instituição.

Após a explanação sobre o tema da palestra, Cirone Deiró respondeu perguntas do público. O deputado também fez um breve relato de sua trajetória de vida, abordando temas relacionados à família, formação acadêmica, atuação profissional e empresarial. Situações desafiadoras da vida pública também foram relatadas.

Segundo o deputado, a determinação e o comprometimento são fundamentais para se alcançar um objetivo de vida. “Podemos fazer o que quisermos e ser o que quisermos, porque a oportunidade existe para todos”, disse.