Laerte Gomes fortalece setor produtivo com aquisição de implementos agrícolas para Nova União

Por Juliana Martins

Publicada em 13/03/2026 às 13h50

De acordo com o parlamentar, o recurso atende a uma solicitação apresentada pelo prefeito João Levi e pelo vereador Neguinho (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Nesta semana, o deputado Laerte Gomes (PSD) confirmou que já está na conta da Prefeitura Municipal de Nova União o recurso no valor de R$ 174.683,34, destinado por meio de emenda parlamentar para investimento no fortalecimento do setor produtivo do município.

O valor será aplicado na aquisição de implementos agrícolas, que irão contribuir diretamente com o trabalho dos produtores rurais, garantindo mais estrutura, eficiência e melhores condições de produção no campo.

De acordo com o parlamentar, o recurso atende a uma solicitação apresentada pelo prefeito João Levi e pelo vereador Neguinho, parceiros do mandato e conhecedores das demandas do município.

Laerte Gomes destacou que investir no setor produtivo é fortalecer a economia local e apoiar diretamente quem trabalha e produz no campo. Segundo ele, garantir melhores condições para os agricultores significa incentivar o desenvolvimento do município e gerar mais oportunidades para a população.

O deputado também reforçou seu compromisso em continuar atuando em parceria com as lideranças locais, buscando recursos e investimentos que contribuam para o crescimento e o progresso de Nova União.