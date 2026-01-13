Equipe de vacinação do Centro de Saúde Marcelina Tereza, no Setor 08, atenderá em horário estendido

Por Assessoria
Publicada em 13/01/2026 às 11h14
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, comunica que, ao longo desta terça-feira (13), a sala de vacinação do Centro de Saúde Marcelina Tereza, localizado no Setor 08, funcionará das 7h30 até as 21h.
O atendimento em horário estendido tem como objetivo atender à demanda de atualização de caderneta vacinal e de emissão de certificados de vacinação do estudante, documento obrigatório para realizar matrícula na rede municipal de ensino.
