O nome sigiloso do MDB para o Governo de Rondônia; Cassol nega saída do PP; e os pré-candidatos “quentes” para 2026

Publicada em 09/01/2026 às 08h15
MAIS UM ESCÁRNIO: O SUPER PODEROSO MINISTRO INTERVÉM EM ENTIDADE PRIVADA DOS MÉDICOS, POR ELA CUMPRIR SEU PAPEL
Não há, fora o STF e principalmente o superhipertriministro Alexandre de Moraes, qualquer outro poder mais forte no país. Com decisões que cada vez mais contrariam as leis vigentes e a Constituição, Moraes agora se arvora no pleno direito de intervenção em entidades privadas, como o é o Conselho Federal de Medicina. A maior entidade médica do país, que reúne em torno de 650 mil profissionais (e só eles tinham o direito de decisões técnicas sobre a Medicina), agora está sob intervenção (porque não há outro termo) do maior mandatário do país.
O CFM, surpreso com decisões desumanas dos médicos da Polícia Federal, que negaram atendimento especial e internação ao ex-Presidente Jair Bolsonaro, mesmo depois de ele ter caído da cama e com suspeito de danos sérios, anunciou a abertura de uma sindicância, medida legal e dentro das suas atribuições, para investigar tais decisões.
Alexandre de Moraes, com decisão monocrática, caracterizando mais uma vez a ditadura do Judiciário da qual ele é o maior representante, sem base que advogados e especialistas conheçam na legislação ou na Constituição, não só impediu a sindicância, como deu dez dias para que a Polícia Federal ouça o depoimento do rondoniense Hiran Gallo, presidente do CFM, como se ele tivesse cometido algum crime, por cumprir determinações do organismo que preside.
É inacreditável o que está acontecendo no nosso país. Qualquer menção, qualquer decisão, qualquer crítica ao poder central e à ditadura da toga, coloca autoridades de todos os naipes e cidadãos comuns sob o tacão de decisões estapafúrdias, como se nosso país não tivesse suas leis e sua Constituição que, aliás, deveria ser protegida por Moraes e seus colegas de Supremo.
Calem-se os que não rezam pela cartilha ditatorial, porque se não o fizerem, estarão sujeitos a decisões inacreditáveis como esta. Que, aliás, é apenas uma sequência da série de absurdos ideológicos e políticos/partidários que têm sido tomadas pelo nosso Judiciário, e não só nos tribunais superiores. Felizmente, em Rondônia, isso não acontece. Mas os exemplos da ditadura da toga são comuns, hoje, em todas as regiões do país.
Hiran Gallo é um rondoniense da melhor estirpe e um brasileiro de valor. Comanda uma entidade com o maior número de associados da América Latina. Tem feito um trabalho excepcional em defesa da Medicina e dos pacientes. Pode tudo, menos defender um ancião doente, só porque ele é inimigo deste Governo e dos seus aliados no STF. Agora, está na alça de mira do poderoso Moraes, cada vez mais poderoso e cada vez com menos medo de sofrer impeachment pelo Senado acovardado. Pobre Brasil!
COMPRA DA ÁREA DA UNIRON PELO GOVERNO (ALI PODE SER O NOVO HEURO) ESTÁ SENDO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS
O assunto continua andando, mas em sigilo. Está avançando. Uma das questões que ainda não permitiram que o martelo tenha sido batido, é que o Tribunal de Contas do Estado fez consultas e questionamentos ao Governo, pedindo mais informações. Elas estão sendo dadas. Se tudo der certo, é provável que ainda neste primeiro semestre o Governo de Rondônia confirma a compra da área e prédios da antiga Faculdade Uniron, na zona avenida Mamoré. É ali que pode sair o novo Hospital de Urgência, o Heuro, de Porto Velho.
A área, com 80 mil metros quadrados no total e vários prédios, totalizando cerca de 30 mil metros de área construída, estava sendo negociada por 70 milhões de reais. A contraproposta do Governo, de 67 milhões de reais, já foi aceita pelos donos da área. Inaugurado em 2003, como um dos maiores campos universitários de Rondônia e da região norte, a Uniron se uniu ao Centro Universitário Norte.
Além da fiscalização do Tribunal de Contas, ainda em fase de levantamentos, há necessidade ainda de estudos para se saber se os prédios existentes poderiam ser adaptados para uma unidade hospitalar do tipo que a saúde pública estadual exige. Há ainda um longo caminho a percorrer, mas, se tudo der certo e o governador Marcos Rocha permanecer no cargo até dezembro, como acena, quem sabe não poderá entregar o tão sonhado (por ele e a população) o novo hospital funcionando, ao menos em parte?
MDB PODE LANÇAR EMPRESÁRIO COMO CANDIDATO AO GOVERNO. NOME AINDA É MANTIDO EM SIGILO
A política nunca é estática. Quando menos se espera, lá vem uma surpresa. É o que está acontecendo no MDB, partido que há décadas não elege um Governador e que, neste ano, estava caminhando para a mesma estrada de coadjuvante. No meio do caminho, contudo, aparece uma nova liderança no partido, sugerindo um novo nome (por enquanto mantido em total sigilo) como o representante emedebista para concorrer à cadeira de Marcos Rocha.
Luciano Valério, contra todos os prognósticos, venceu a eleição para comandar o Diretório Municipal do partido. A posse foi dias atrás. Junto com ele, comandam o emedebismo de Porto Velho vários nomes também pouco conhecidos na política e internamente. O MDB municipal respira novas lideranças.
No Diretório estão nomes como os de João Bosco de Araújo, Anilton Nunes Júnior, Rosimeire Araújo, Valdemar Albuquerque Filho, Francisca Souza Silva, Laudesmar Silva, Richardson Cruz da Silva, Jonathas Lopes e Carlos Tadeu Júnior.
Muitos destes membros do Diretório, como o próprio presidente Luciano Valério, estão no partido há anos, mas nunca haviam tido espaço, o que agora, certamente, vão ter.
Luciano está tentando convencer o presidente regional e candidatíssimo à reeleição Confúcio Moura e os membros do Diretório Estadual, de que o MDB precisa ter um nome próprio na corrida pelo Governo. Ele, Luciano, o tem, na manga. Mas, por enquanto, é segredo. Em breve, ele promete, vai mostrar quem é o empresário que ele acredita que possa governar Rondônia.
AO MENOS CINCO DOS ATUAIS DEPUTADOS FEDERAIS DISPUTARÃO MAIS UM MANDATO. QUAIS DELES CONSEGUIRÃO?
Dos atuais deputados federais, pelo menos dois não estarão no rol dos que buscarão a reeleição. Podem haver mais nomes, mas, por enquanto, é certo que Sílvia Cristina e o mais votado há quatro anos, Fernando Máximo, vão disputar vagas ao Senado. Maurício Carvalho ainda não bateu o martelo. Está conversando sobre uma possibilidade de compor uma chapa ao Governo e, ainda, que sua irmã, Mariana Carvalho, entre na briga pelas duas cadeiras ao Senado.
Cristiane Lopes vai buscar o segundo mandato. O Coronel Chrisóstomo, o terceiro. Lúcio Mosquini quer chegar à quarta vez como representante rondoniense no Congresso. De Ariquemes, tanto Thiago Flores quanto Rafael Fera querem continuar com suas cadeiras na Câmara Federal. Fera tem apenas um curto período de mandato, já que ocupou a vaga do veterano Eurípedes Lebrão, que perdeu seu mandato quando as regras do jogo mudaram do primeiro para o segundo tempo.
No Senado, apenas Jaime Bagattoli está absolutamente tranquilo. Tem mais quatro anos de mandato. Marcos Rogério, seu companheiro de partido, quer mesmo é o Governo e não concorre à reeleição, à princípio. Confúcio Moura sim, está trabalhando firme para ser o esquerdista, aliado de Lula, com mais oito anos de mandato. Conseguirá?
HILDON, JESUALDO, EXPEDITO, JAQUELINE, JOLIANE FÚRIA, DONADON, GAZOLA: NOMES QUENTES NA DISPUTA EM OUTUBRO
O problema para os atuais ocupantes das cadeiras na Câmara, em Brasília, é o time de pesos pesados que vêm por aí, querendo tomar seus lugares. É gente com grande lastro eleitoral e de popularidade. Entre eles, dois ex-prefeitos: Hildon Chaves, de Porto Velho e Jesualdo Pires, de Ji-Paraná. Ambos com grandes condições de chegar lá, na disputa de outubro próximo. Estes dois estão muito bem na foto e darão muita dor de cabeça aos demais concorrentes.
De Rolim de Moura, vem o experiente Expedito Júnior. Além da sua história pessoal, ele terá o aval do seu candidato ao Governo, o prefeito Adailton Fúria, de Cacoal. Fúria, aliás, obviamente também dará apoio especial à sua esposa, Joliane, que por muito pouco já não foi eleita em 2022. O atual prefeito de Rolim, Aldair Júlio, tem sido procurado até com insistência para entrar na disputa, mas ao menos até agora, tem dito que sua missão é cumprir seu segundo mandato. Da cidade de Aldair tem ainda outro nome fortíssimo: o da ex-deputada federal Jaqueline Cassol.
De Porto Velho, com o apoio e aval do prefeito Léo Moraes, seu atual secretário de saúde, o ex-vereador Jaime Gazola é um possível candidato com chances reais. Do Cone Sul, o ex-deputado Natan Donadon anda ensaiando uma candidatura, pelas redes sociais. Os Donadon estão longe do poder há bastante tempo. Hoje, sua única representante é Rosângela Donadon, esposa de Marco Antônio Donadon, que já foi presidente da ALE rondoniense.
Esta é apenas a ponta do iceberg de uma longa relação de pretendentes que se formará a partir de abril próximo. Não será fácil para os atuais parlamentares manterem suas cadeiras, embora para alguns que se destacaram nos últimos anos, possa ser menos difícil conquistar um novo mandato.
CASSOL NEGA SAÍDA DO PP POR CAUSA DA FEDERAÇÃO COM O UNIÃO BRASIL. ELE AINDA ESTÁ ANALISANDO O QUADRO
Com a Federação que uniu o Progressistas e o União Brasil, como ficarão as lideranças dos dois partidos? A presidente regional Sílvia Cristina já disse que, se dependesse da decisão dela, esta Federação não teria sido feita. Outro nome importante do partido, histórico no PP, hoje chamado de Progressistas, o ex-governador e ex-senador Ivo Cassol também tratou do assunto, nesta semana.
Num vídeo divulgado pelas redes sociais, Cassol tratou de desmentir boatos de que ele já teria decidido procurar outro ninho para se abrigar politicamente. Segundo Cassol, ele é filiado ao partido há quase 20 anos e tem uma história nele. Também elogiou os vários companheiros de partido e amigos pessoais que tem no comando do Progressistas e citou e elogiou as lideranças locais do União Brasil, como o deputado federal Maurício Carvalho.
Em resumo, Ivo Cassol, que mesmo não podendo concorrer, aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, na disputa pelo Governo, deixou claro que ainda não decidiu nada. Vai analisar todo o quadro, conversar com seus atuais companheiros e com membros do União Brasil e só então decidirá se fica onde está ou não. Também não declarou ainda, ao menos publicamente, quem pretende apoiar ao Governo, entre os nomes que estão sendo postos. Só o fará bem lá na frente.
GUERRA ÀS ALAGAÇÕES CHEGA À AVENIDA COM CANALIZAÇÃO OBSTRUÍDA E COM CANOS QUE NÃO DAVAM VAZÃO À ÁGUA
Não param as batalhas da administração do prefeito Léo Moraes contra alagações e melhorias na infraestrutura da Capital, para amenizar os danos das chuvas, principalmente neste pesadíssimo inverno amazônico. Uma obra importante está sendo realizada num longo trecho da avenida Lauro Sodré, não só com a troca de canos que não davam conta de escoar as águas por outros, bem maiores, como ainda uma limpeza geral. Num vídeo que postou em suas redes sociais, o Prefeito conta, por exemplo, que “a rede da Lauro Sodré está tomada por raízes e por muita sujeira há anos”.
Segundo Léo, com todos estes problemas, a água não passava, alagando a rua, casas e bairros vizinhos. “Neste caso, só a limpeza não resolve. Vamos trocar tudo, com mais de 100 metros com canos maiores, para ajudar no escoamento da água e combater os alagamentos”, explica. O engenheiro Caio Castro, responsável pela obra, informa que o trabalho foi baseado em critérios técnicos e na busca de uma solução definitiva para o problema.
Em várias regiões da Capital, o trabalho antialagações não para. Limpeza de canais, limpeza e implantação de ecobueiros, para impedir que a sujeira entre e obstrua a canalização, trocas de canos para melhorar o escoamento fazem parte das estratégias para minorar o grave problema. Léo Moraes também pede a população para que não jogue lixo nas ruas, porque ele vai parar na canalização, piorando ainda mais um sistema que já é deficiente.
SEGURANÇA PÚBLICA MELHOROU EM 2025, COM DESTAQUES PARA APREENSÃO DE DROGAS. ATAQUES A MULHERES NÃO CAÍRAM
A segurança pública funcionou no Estado, no ano passado. Quase todos os números de ocorrências tiveram quedas significativas. Menos latrocínios (roubo seguido de morte): 10 casos em 2024 e metade neste ano. Queda de 38 por cento no número de roubos: 10.539 em 24 e 6.538 no 2025. As tentativas de homicídio caíram 17 por cento, no mesmo período. Queda de 16 por cento no número de furtos: caíram de quase 32 mil para menos de 27 mil.
O combate ao tráfico de drogas também se destacou: em 2024, foram apreendidas cinco toneladas de maconha e cocaína; em 2025, o volume mais que dobrou, alcançando aproximadamente 14 toneladas, um crescimento de 160 por cento.
Outro fator que se destacou na segurança pública, segundo números apresentados pelo governo rondoniense nesta semana, foi a grande diminuição do roubo de veículos. Foram 779 casos em 2024 e agora, em 2025, 56 por cento a menos: 346 ocorrências.
Vale ainda destacar outros dados com avanços relevantes, como é o caso do número de homicídios dolosos, pois se em 2024 foram registrados 418 casos, em 2025 este número caiu para 398, uma redução de 5 por cento. Os casos de estupro de vulnerável também reduziram ao sair de 1.295 registros para 1.207, uma diminuição de 7 por cento.
O que preocupa é que praticamente não diminuíram (apenas 1 por cento) o total de crimes familiares praticados contra a mulher, ou seja, todo o somatório das vítimas do sexo feminino (o que inclui feminicídio, estupro de vulnerável, lesão corporal, violência doméstica em geral, ameaças, sequestro e cárcere privado) foi de 10.787 casos em 24 para 10.727 no ano que recém terminou.
UM ANO SEM JORGE PEIXOTO, UM PROFESSOR E GÊNIO AMADO POR TODOS OS QUE COM ELE CONVIVERAM
A quarta-feira, dia 7 deste mês, marcou uma data muito triste, para Rondônia mas, principalmente para quem teve a honra de conviver com ele. A morte do professor Jorge Peixoto deixou um lastro de tristeza não só a seus familiares, mas também nos milhares de amigos, telespectadores da SICTV/Rondônia e da Rádio Parecis FM, onde ele atuou como uma estrela local durante pelo menos oito anos.
O conhecimento profundo do Professor Peixoto, seu senso refinado, sua criatividade e inteligência acima da média deixavam seus companheiros de programas da nossa mídia, chamados de Dinossauros, encantados com tudo o que aprendiam, todos os dias, com seu amigo e parceiro.
Mesmo já com problemas cardíacos há bastante tempo (inclusive teve que ser submetido a uma cirurgia de peito aberto), Peixoto não vivia de queixas. Pelo contrário, era uma alegria vê-lo todos os dias, andando pelos corredores da empresa, abraçando e sendo abraçado por funcionários de todas as áreas.
Um professor amado por seus alunos, que o aplaudiam de pé ao final de cada aula; um especialista em vários temas, com um currículo invejável; um sucesso no rádio e na TV, Jorge Peixoto deixou uma lacuna que jamais se preencherá na vida de todos os que tiveram a sorte de conviver com ele. Faz e continuará fazendo muita falta!
PERGUNTINHA
Primeiro: desestruturar a família. Segundo: destruir o sistema empresarial e produtivo da iniciativa privada. Terceiro: acabar com a propriedade privada. Quarto: pela corrupção, cooptar o Judiciário e as Forças Armadas. Você sabia que estes são os principais passos cumpridos para implantar um regime comunista, como ocorreu na Venezuela?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!