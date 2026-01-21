“Não dá respeito”: Luana Piovani ataca paparazzi após flagra em shopping

Publicada em 21/01/2026 às 09h19
A passagem de Luana Piovani por um shopping do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (20), terminou em desabafo público. A atriz recorreu aos Instagram Stories para relatar irritação ao perceber que havia sido fotografada por um paparazzo sem consentimento.
Segundo Piovani, o incômodo surgiu ao ouvir o som dos cliques enquanto fazia compras. “Estou saindo do shopping e só escutei um ‘cleck clek’. Estava ali olhando chinelos e o cara fazendo foto minha”, disse, classificando a prática como “cafona” e questionando a relevância desse tipo de registro.
A atriz também criticou o foco na vida privada de celebridades em meio a problemas mais amplos do país. “Tenho visto tanta coisa que o Brasil precisa resolver. E aí o cara vem atrás de mim para dizer que eu saí do shopping porque fui ao cabeleireiro. Não dá”, afirmou, mencionando questões políticas e sociais para reforçar o contraste com o conteúdo produzido pelos paparazzi.
Em tom ainda mais duro, Piovani sugeriu que o profissional buscasse outra atividade. “Se tem uma coisa que não dá respeito é ser fofoqueiro ou paparazzi”, disparou, antes de ironizar alternativas de trabalho. Para ela, o interesse por flagrantes do cotidiano não contribui em nada para o debate público.
O episódio reacendeu discussões nas redes sobre limites da exposição de pessoas públicas e o papel do paparazzo, especialmente em espaços privados como shoppings e estabelecimentos comerciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!