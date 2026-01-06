Mulher é atacada a tiros na frente de condomínio popular na zona leste

Publicada em 06/01/2026 às 08h40
Na noite desta segunda-feira (05), uma mulher de 29 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros dentro do condomínio Porto Madero IV, localizado na Rua Humaitá, bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho (RO).
Segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo e, gravemente ferida, precisou ser socorrida às pressas por moradores e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. O estado de saúde dela ainda não foi oficialmente divulgado.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e iniciar as diligências.
Testemunhas relataram momentos de pânico entre os moradores do condomínio, que ouviram os disparos e se abrigaram até a chegada das autoridades.
