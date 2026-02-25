Prefeitura disponibiliza teste rápido de gravidez em todas as unidades de saúde

Por ASSESSORIA

Publicada em 25/02/2026 às 14h32

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, informa que disponibiliza o teste rápido de gravidez em todas as unidades de saúde do município.

As interessadas podem ter acesso ao teste indo à unidade de saúde mais próxima de sua residência e solicitando o serviço, ou ainda por meio da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), que pode indicar a testagem durante visita domiciliar.

O processo para realizar o teste rápido envolve uma consulta prévia com o médico ou enfermeiro da unidade de saúde.

Após o teste, a paciente será orientada, passará pela escuta especializada e terá o encaminhamento necessário conforme o resultado obtido.