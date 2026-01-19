Motorista fica ferido após colisão frontal entre veículos em Jaru

Publicada em 19/01/2026 às 08h30
Uma colisão envolvendo um Fiat Mobi e um Chevrolet Corsa foi registrada na noite deste domingo no Setor 06, em Jaru, e deixou uma pessoa ferida. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Adalberto Costa Gabelha com a Rua Francisco Pantoja.
De acordo com o relato do condutor do Fiat Mobi, que trabalha com transporte por aplicativo, ele seguia pela via e convergiu à direita para acessar a Rua Francisco Pantoja quando foi surpreendido pelo Chevrolet Corsa, que vinha no sentido contrário e acabou colidindo frontalmente com seu veículo.
Com o impacto, o condutor do Corsa, que não utilizava airbag, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à unidade de emergência do município.
O cruzamento onde ocorreu o acidente fica no alto de um morro, fator que pode ter prejudicado a visibilidade dos motoristas. As circunstâncias do caso ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, mas, de forma preliminar, a dinâmica da colisão indica possível imprudência por parte do condutor do Corsa.
