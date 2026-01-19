Ivete Sangalo exibe boa forma e anima fãs antes de show: “Spoiler”

Publicada em 19/01/2026 às 09h57
Momentos antes de se apresentar no Estação Verão Show, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, Ivete Sangalo movimentou as redes sociais ao publicar uma imagem nos stories do Instagram, na última sexta-feira (17). Na foto, a cantora aparece usando um body branco cavado e escreveu apenas: “spoiler”.
O registro chamou atenção ao evidenciar a marquinha de bronzeado e as pernas musculosas da artista, que seguiu direto para o palco do evento, um dos principais da programação de verão da cidade.
A noite também contou com a presença de Ludmilla, que compartilhou com os seguidores o deslocamento até Praia Grande em um jatinho. “Partiu Praia Grande”, escreveu a cantora ao registrar a viagem.
Na véspera do show no litoral paulista, Ivete esteve em Salvador, onde participou da comemoração de aniversário do empresário Dito Espinheira, realizada no restaurante Principote, no bairro Rio Vermelho. A celebração teve apresentação de Alexandre Peixe e contou com participação especial de Ivete, que subiu ao palco para cantar o sucesso “Vampirinha”.
O encontro reuniu ainda nomes tradicionais do axé, como Márcia Freire e Ricardo Chaves, que embalaram o público com músicas como “Rebentão” e “É o Bicho”. O encerramento ficou por conta de Marcelo Sangalo, filho da cantora, que comandou as pick-ups e manteve o clima de festa até o fim.
