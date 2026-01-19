Putin foi convidado por Trump para integrar Conselho de Paz de Gaza, diz Kremlin

Publicada em 19/01/2026 às 09h55
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi convidado por Donald Trump para integrar o Conselho da Paz da Faixa de Gaza e está considerando a oferta, afirmou nesta segunda-feira (19) o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
“O presidente Putin de fato recebeu, por canais diplomáticos, uma proposta para integrar esse Conselho da Paz. No momento, estamos estudando todos os detalhes dessa proposta. Esperamos entrar em contato com o lado norte-americano para esclarecer todos os detalhes”, afirmou Peskov em resposta a jornalistas.
➡️ O Conselho de Paz de Gaza é parte da segunda fase do acordo de paz para o território palestino, que prevê um governo de transição e o fim da guerra entre Israel e o Hamas.
A confirmação de Peskov ocorre após o governo Trump ter divulgado sua lista inicial de autoridades que vão compor o Conselho da Paz de Gaza, que tem como objetivo administrar o território palestino no âmbito do cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Leia abaixo mais detalhes sobre o conselho.
O presidente Lula e o presidente argentino, Javier Milei, também foram convidados para integrar o Conselho da Paz. O gabinete de Lula afirmou que avaliará objetivos, integrantes e custos para decidir se participará do painel.
Conselho de Paz em Gaza
Palestinos caminham entre os escombros de prédios destruídos, em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, em Gaza. — Foto: Reuters
Integrantes do Conselho de Paz da Faixa de Gaza que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no sábado (17) exercerão um mandato de três anos ou poderão ter cargos vitalícios caso paguem US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,37 bilhões) em dinheiro vivo.
As informações estão no projeto de estatuto do conselho ao que a agência de notícias Reuters teve acesso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado por Trump para integrar o conselho, ao lado de líderes e ex-líderes mundiais e integrantes do governo dos EUA (leia mais abaixo).
Ainda segundo o projeto visto pela Reuters, a minuta de carta enviada a cerca de 60 países pelo governo dos EUA exige que os membros contribuam com US$ 1 bilhão em dinheiro para que sua participação dure mais de três anos.
"Cada Estado-membro cumprirá um mandato de no máximo três anos a partir da entrada em vigor desta Carta, sujeito a renovação pelo presidente", afirma o documento, segundo a Reuters. "O mandato de três anos não se aplicará aos Estados-membros que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão em fundos em dinheiro para o Conselho de Paz no primeiro ano".
No sábado (17), uma reportagem da agência de notícias Bloomberg mencionava a taxa de US$ 1 bilhão. A Casa Branca negou e afirmou que não existe taxa mínima de adesão para integrar o “Conselho da Paz”.
“Isso simplesmente oferece filiação permanente a países parceiros que demonstrem profundo compromisso com a paz, a segurança e a prosperidade”, disse a Casa Branca em publicação na rede social X.
Trump anunciou a criação do conselho, um elemento-chave da segunda fase do plano respaldado por Washington para encerrar a guerra no território palestino. "Posso dizer com certeza que é o maior e mais prestigiado conselho já reunido em qualquer momento e lugar", ressaltou, ao fazer o anúncio nas redes sociais.
Lula convidado
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN em Kuala Lampur, Malásia. — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um convite do mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, para fazer parte do chamado "conselho da paz" para Gaza. Lula ainda não aceitou o convite.
Lula só deve avaliar se aceita ou não participar do conselho na próxima semana, segundo fontes com conhecimento sobre o assunto. Além disso, o governo brasileiro só deve se manifestar oficialmente sobre o convite do presidente norte-americano após Lula decidir se deve ou não aceitá-lo.
🌎 Também neste sábado, o presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou ter sido convidado. Ao compartilhar uma imagem da carta-convite, Milei escreveu no X que será "uma honra" acompanhar a iniciativa presidida pelo próprio Trump e integrada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.
👉🏽 Os outros integrantes convidados são: o empresário bilionário americano Marc Rowan e Robert Gabriel, assistente de Trump que atua no Conselho de Segurança Nacional. Já o presidente americano vai presidir o órgão.
Segundo a Casa Branca, o conselho de paz vai discutir questões como "fortalecimento da capacidade de governança, relações regionais, reconstrução, atração de investimentos, financiamento em larga escala e mobilização de capital".
O presidente norte-americano também designou nesta sexta-feira o major-general americano Jasper Jeffers para dirigir a Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) em Gaza, que terá a missão de manter a segurança no território palestino e treinar uma nova força policial para suceder ao Hamas.
