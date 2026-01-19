Prefeitura de Vilhena planeja modernização e ampliação do Estádio Portal da Amazônia

Publicada em 19/01/2026 às 11h24
A Prefeitura de Vilhena deu início ao planejamento para a execução de obras de melhoria e ampliação do Estádio Arnaldo Lopes Martins, popularmente conhecido como Portal da Amazônia. A iniciativa visa modernizar o complexo esportivo para oferecer condições adequadas ao público e aos atletas em competições municipais, amadoras e de categorias de base.
Nesta semana, o secretário municipal de Esportes (Semes), Silmar de Freitas, realizou uma visita técnica ao estádio acompanhado pelo engenheiro Jader Volpi, da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan). Volpi será o responsável pela elaboração do projeto de engenharia que norteará as intervenções.
O foco central do projeto é a substituição das atuais arquibancadas situadas próximas aos vestiários, que possuem estrutura de aço e madeira. A intenção é implantar novas estruturas de concreto, sendo avaliado o uso de materiais pré-moldados para conferir maior agilidade à execução da obra.
Além da renovação das áreas existentes, também está sendo planejada a ampliação da capacidade do público com a construção de novas arquibancadas no setor das cabines de imprensa.
De acordo com o secretário, o investimento para a modernização do Portal da Amazônia, estimado em R$ 1,5 milhão, será custeado integralmente com recursos próprios do município, já assegurados pelo prefeito Flori Cordeiro.
A previsão é que o projeto técnico seja concluído até fevereiro. “Vencida essa etapa da elaboração do projeto, a gente dá início ao processo licitatório e, na sequência, à obra”, afirmou o secretário, que espera realizar a licitação nos próximos meses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!