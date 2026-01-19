Profissionais da construção civil estão entre os mais vulneráveis a choques elétricos; Energisa reforça orientações de segurança

Publicada em 19/01/2026 às 11h52
Em 2025, a Energisa Rondônia registrou três mortes de profissionais da construção civil em acidentes envolvendo atividades realizadas próximas à rede elétrica. O número reforça a gravidade do problema e a necessidade de redobrar os cuidados no ambiente de obra.
De acordo com levantamento da concessionaria, a maioria das ocorrências está relacionada ao contato acidental com a rede elétrica durante obras e reformas, principalmente, com o manuseio de barra de ferro (montagem de galpão), pintura de fachada, instalação de placas e outdoor.
Risco constante nas obras
A Energisa alerta que obras realizadas nas proximidades da rede de distribuição devem seguir protocolos específicos e, sempre que necessário, contar com avaliação técnica da concessionária.
“A energia elétrica não dá segunda chance. Em obras e reformas, qualquer descuido, como uma barra de ferro erguida no ponto errado, uma escada metálica encostada na rede ou um caminhão operando sem atenção à altura, pode ser fatal. Por isso, toda atividade próxima à rede precisa de planejamento, análise de risco e respeito às distâncias de segurança”, afirma Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Com atenção redobrada e o cumprimento rigoroso das orientações de segurança, é possível reduzir significativamente os acidentes envolvendo a rede elétrica.
Como evitar acidentes: orientações essenciais
Mantenha distância segura da rede elétrica, especialmente ao movimentar vergalhões, telhas, estruturas metálicas e ferramentas longas;
Utilize escadas de fibra, nunca metálicas, ao trabalhar próximo à rede;
Evite executar serviços em dias de chuva, quando o risco de condução elétrica e escorregamentos aumenta;
Antes de iniciar reformas em telhados ou pavimentos superiores, verifique a posição dos cabos elétricos;
Não opere caminhões basculantes, guindastes ou equipamentos similares próximos à rede sem verificar altura e raio de alcance;
Nunca toque em fios caídos. Afaste-se, isole a área e acione imediatamente a distribuidora;
Capacite trabalhadores e equipes terceirizadas sobre riscos elétricos e uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Em qualquer situação de risco, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 647 0120). A distribuidora também oferece atendimento pelo WhatsApp (69) 99358-9673 e pelo aplicativo Energisa On, disponíveis 24 horas para orientar e prevenir novas ocorrências.
